Дороги в пробках і спецпропуски за хабарі: які висновки з провального локдауну в Києві повинні зробити інші міста

У понеділок, 5 квітня, у Києві почався локдаун. Вулиці міста заполонили автомобілі, вартість проїзду на таксі зросла в рази. При цьому поїзди київського метро, яке продовжує працювати, але перевозить пасажирів тільки за спецперепустками, ходять порожніми. Головними висновками після першого дня локдауну з "Телеграфом" поділилися експерти.

Доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, народний депутат V-VI скликань Олексій Плотніков називає головним висновком локдауну - крайнього ступеня непідготовленість міської влади до посилення обмежень.

"Якби про його впровадження оголосили вчора - можна було б зрозуміти. Але анонсували його мало не за 10 днів. Чому не були готові спецперепустки, що не відточена система їх розподілу? Медики, продавці, комунальники не змогли вчасно дістатися до місця роботи? А то і взагалі дістатися? - вдається в питання Плотніков. - Таксисти підняли ціни в три рази, тоді як громадський транспорт, включаючи метро, ходить напівпорожній. Недоброю традицією стало те, що влада показує нездатність реалізувати те, що сама ж задумала. При цьому я не ставлю під сумнів необхідність посилення карантинних заходів - ми всі бачимо, як зростає число хворих і померлих. Питання саме до реалізації заявленого комплексу заходів".

Те, що центральна влада переклала всю відповідальність за карантинні заходи на місцеву, Олексій Плотніков вважає холодним розрахунком.

"Так центр намагається зберегти залишки свого іміджу. Хоч від "світлого образу" Кабміна, президента та інших, як на мене, і так мало що залишилося", - відзначає експерт.

Політичний і економічний експерт Growford Institute Валерій Клочок впевнений, що питання введення локдауну набуло чисто політичний характер, відсунувши епідеміологічні моменти (а МОЗ фіксує збільшення захворюваності та смертельних випадків від ковіду) на другий план.

"Центральна влада намагається перекласти всю повноту відповідальності за антипандемійні заходи на місцеву владу, опозиційні політики системно критикують уряд і президента за неефективність боротьби з ковідом, місцева влада намагається вводити обмеження таким чином, щоб не розбурхувати громади. Всі мають на меті отримання політичної вигоди. Про громадян думати вони не поспішають. Наприклад, в столиці сьогодні громадський транспорт був напівпорожнім, а дороги потопали в заторах. Перепустки для користування метро, трамваями й автобусами діставали за хабарі. Все це вказує на відсутність системного підходу до організації карантинних заходів. і така картина характерна не тільки для Києва", - зазначає Валерій Клочок.

На його думку, дії місцевої та центральної влади повинні бути узгоджені в частині зон відповідальності.

"Уряд і парламент повинні думати, як знизити податки для підприємців на рівні змін в законодавство. Місцева влада - приймати рішення про оптимізацію роботи бізнесу, перебування людей в місцях масового скупчення, мінімізувати плату за оренду комунального майна, забезпечити безперебійну роботу великих підприємств і торговельних мереж, незалежно від виду продукції, що реалізуються там. І так далі. Наприклад, закриття мережі будівельних магазинів "Епіцентр" - це тимчасове обмеження отримувати дохід для 34 тисяч працівників. Хоча торгові площі там мало чим відрізняються від продуктових супермаркетів. Бездумне закриття торгових центрів, де в будній день можна побачити лише поодиноких покупців, взагалі не витримує критики, - підкреслює експерт. - Робота підприємців на ринках на відкритому повітрі також не несе потенційної загрози поширення інфекції, але їх закривають. І таких прикладів сотні, у сферах, де число зайнятих досягає мільйонів. Знову доводиться резюмувати: відсутність оптимального комплексу заходів від влади для протидії поширенню пандемії лише шкодить як бізнесу, так і самій владі".

Відзначимо, що для жителів столиці сьогодні гостро постало питання переміщення по місту.

У поліції Києва повідомили, що правоохоронці патрулюють вулиці міста на предмет дотримання карантинних обмежень, а також перевіряють завантаженість громадського транспорту і наявність у пасажирів спецперепусток.