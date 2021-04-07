ЗСУ помстилися бойовикам за загибель свого побратима

Загибель українських військових на Донбасі не зійшла окупантам з рук. ВСУ ліквідували ворожий бліндаж бойовиків "ДНР", помстившись за загибель старшого лейтенанта 58-й ОМБр ім. гетьмана Івана Виговського Володимира Шпака, який загинув в районі населеного пункту Невельському Донецької області у вівторок 6 квітня.

Про це "Телеграфу" анонімно розповіли бійці ЗСУ, які несуть службу на Донбасі.

"Дали" відповідь "негідникам за нашого вчора. Рознесли повністю їх бліндаж. Відповіддю задоволені", - озвучили військові, зазначивши, що мова йде про ліквідацію бліндажа терористів "ДНР" недалеко від Донецького аеропорту.

Відзначимо, старший лейтенант Володимир Шпак загинув в результаті обстрілу окупантами позицій ВСУ. Сам він родом з Чернігова. У ЗСУ пішов служити в 2018 році.

Нагадаємо, в той день, 6 квітня, був убитий ще один військовослужбовець ЗСУ. У Степового Донецької області, на міні підірвався 23-річний солдат механізованого батальйону 1 окремої танкової Сіверської бригади Максим Стеблянко. Днем раніше, в районі Золотого-4 був убитий 49-річний молодший сержант 92-й ОМБр Віктор Гелебрант.