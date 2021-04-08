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Четвер, 08.04.2021
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Снайпер влучив прямо в голову: названо ім'я бійця ЗСУ, який загинув вранці на Донбасі

Снайпер влучив прямо в голову: названо ім'я бійця ЗСУ, який загинув вранці на Донбасі
13:02 Сьогодні Телеграф

Під час захисту українських позицій в районі ООС загинув військовий ЗСУ, чоловік отримав кулю в голову.

Про це повідомили в Миколаївській ОДА, і 36 ОБМП імені контр-адмірала Михайла Білинського. 

Загиблий Юшко Денис Павлович, народився ще в 1998 році, проживав він в селі Новобогданівці в Миколаївській області.

Служив він моряком за контрактом, а з 2019 роки боровся за територіальну цілісність України у військовій частині А2702.

На зустрічі ТКГ Росія не підтримала заяву України та ОБСЄ і зірвала переговори

У той же час персональний склад 36 ОБМП висловили свої співчуття рідним і близьким загиблого від кулі снайпера солдата.

Нагадаємо, що 7 квітня після засідання ТКГ окупанти РФ знову справили обстріл позицій ЗСУ на Донбасі в результаті чого останні зазнали втрат.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
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ЗСУ, ООС.
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