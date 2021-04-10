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Закарпатська область вийшла з "червоної" зони: які обмеження карантину тепер там діють

Закарпатська область вийшла з "червоної" зони: які обмеження карантину тепер там діють
Оновлено 14:34 Сьогодні Телеграф

Через місяць після включення Закарпатської області в "червону зону" карантину, регіон повертається од "жовтої зони" карантинних обмежень, що значно полегшить життя її жителям. Раніше, в "жовту зону" перейшла і сусідня Івано-Франківська область.

Про це, в суботу, 10 квітня, у своєму telergram- каналі заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов.

"Відмінити з 00 годин 00 хвилин 11 квітня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID - 19 на території Закарпатської області, і застосувати на території регіону обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки", - уточнив чиновник.

Що ж тепер буде заборонено жителям Закарпаття. Згідно з постановою Кабміну, у "жовтій зоні" встановлені наступні обмеження:

  • Не можна проводити масові заходи за участю більше однієї людини на 4 кв.м;
  • Кінотеатри, театри та інші культурні установи, можуть приймати не більше 50% відвідувачів від місткості залу;
  • Дозволено відвідування учбових установ за наявності в групі не більше 20 чоловік;
  • Робота закладів громадського харчування дозволена до 24.00;
  • Кількість пасажирів в транспорті обмежена кількістю сидячих місць;
  • Обов'язкове носіння захисної маски в транспорті, магазинах та на публічних заходах;

Нагадаємо, з 11 квітня Харківська область входить у "червону зону" карантину.

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Андрій Топчій
Автор: Андрій Топчій Редактор стрічки новин
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Карантин, Закарпаття, Червона зона, Жовта зона.
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