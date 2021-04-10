Закарпатська область вийшла з "червоної" зони: які обмеження карантину тепер там діють

Через місяць після включення Закарпатської області в "червону зону" карантину, регіон повертається од "жовтої зони" карантинних обмежень, що значно полегшить життя її жителям. Раніше, в "жовту зону" перейшла і сусідня Івано-Франківська область.

Про це, в суботу, 10 квітня, у своєму telergram- каналі заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов.

"Відмінити з 00 годин 00 хвилин 11 квітня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID - 19 на території Закарпатської області, і застосувати на території регіону обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки", - уточнив чиновник.

Що ж тепер буде заборонено жителям Закарпаття. Згідно з постановою Кабміну, у "жовтій зоні" встановлені наступні обмеження:

Не можна проводити масові заходи за участю більше однієї людини на 4 кв.м;

Кінотеатри, театри та інші культурні установи, можуть приймати не більше 50% відвідувачів від місткості залу;

Дозволено відвідування учбових установ за наявності в групі не більше 20 чоловік;

Робота закладів громадського харчування дозволена до 24.00;

Кількість пасажирів в транспорті обмежена кількістю сидячих місць;

Обов'язкове носіння захисної маски в транспорті, магазинах та на публічних заходах;

Нагадаємо, з 11 квітня Харківська область входить у "червону зону" карантину.