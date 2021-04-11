У Харкові посилили карантин: повний список обмежень з 11 квітня

З неділі, 11 квітня, Харків переходить в "червону зону" через коронавирус.

"Телеграф" нагадує, які обмеження вступлять в силу в колишньої української столиці в останній день цього тижня.

Зокрема, кафе і ресторани будуть відкриті тільки - на винос. Правда, дозволена робота літніх майданчиків в кафе і ресторанах, але з дотриманням дистанції.

Крім того, обмежується робота установ культури (мова йде про театри та кінотеатри). Крім того, обмежується відвідування шкіл, ліцеїв, вищих навчальних закладів, крім дитсадків, спеціалізованих закладів і учнів 1-4 класів установ загальної середньої освіти.

Крім того, на час локдауну закриваються непродовольчі ринки і магазини. А міський транспорт продовжить роботу лише з половинною наповнюваністю пасажирів в салоні. Що стосується метра, то воно в Харкові не припинить свою роботу, але протиепідемічні заходи все ж посилять.

Як повідомляв "Телеграф", Харківська область в "червоному" списку замінила Івано-Франківську, де знизилися показники захворюваності через COVID-19.

Крім того, на ранок неділі, 11 квітня, в Україні зафіксовано 12 112 нових випадків коронавирусної хвороби COVID-19 за добу, в тому числі захворіли 524 дитини і 181 медпрацівник і 235 осіб померли.