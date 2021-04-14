Київ продовжив локдаун до 30 квітня: повний список заборон і обмежень (інфографіка)

У столиці України карантинні обмеження були продовжені до 30 квітня, у зв'язку з чим буде заборонена та обмежена робота ряду закладів.

Про це йдеться в інфографіку "Телеграфа".

Згідно з наданими даними обмеження в Києві торкнуться:

транспорту, в нього можна буде зайти тільки по пропуску,

шкіл, вони закриються,

продуктових ярмарків, вони припинять роботу.

Тотальна заборона на роботу буде поширюватися на:

кінотеатри, музеї і театри,

ТРЦ, крім магазинів продуктів першої необхідності та аптек,

масові заходи,

релігійні богослужіння, якщо більше 1 людини на 10 кв.м.,

глядачі на спортивних змаганнях.

Обмеження також торкнуться:

кафе і ресторани, працюватимуть тільки на винос,

спортзали та салони краси, тільки за попереднім записом,

заправки, працюватимуть без кафе,

організації бюджетної сфери перейдуть на віддалену роботу.

Нагадаємо, що в столиці локдаун був введений 20 березня в результаті критичної ситуації з місцями для хворих "короною" і добовим числом хворих.

При цьому, на 14 квітня ситуація із захворюваністю не сильно змінилася, в Києві все так же найвищі показники добового числа людей хворих і померлих від COVID.