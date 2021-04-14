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Середа, 14.04.2021
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Київ продовжив локдаун до 30 квітня: повний список заборон і обмежень (інфографіка)

Київ продовжив локдаун до 30 квітня: повний список заборон і обмежень (інфографіка)
13:03 Сьогодні Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

У столиці України карантинні обмеження були продовжені до 30 квітня, у зв'язку з чим буде заборонена та обмежена робота ряду закладів.

Про це йдеться в інфографіку "Телеграфа".

Згідно з наданими даними обмеження в Києві торкнуться:

  • транспорту, в нього можна буде зайти тільки по пропуску,
  • шкіл, вони закриються,
  • продуктових ярмарків, вони припинять роботу.

Тотальна заборона на роботу буде поширюватися на:

  • кінотеатри, музеї і театри,
  • ТРЦ, крім магазинів продуктів першої необхідності та аптек,
  • масові заходи,
  • релігійні богослужіння, якщо більше 1 людини на 10 кв.м.,
  • глядачі на спортивних змаганнях.

Обмеження також торкнуться: 

  • кафе і ресторани, працюватимуть тільки на винос,
  • спортзали та салони краси, тільки за попереднім записом,
  • заправки, працюватимуть без кафе,
  • організації бюджетної сфери перейдуть на віддалену роботу.

карантин

Нагадаємо, що в столиці локдаун був введений 20 березня в результаті критичної ситуації з місцями для хворих "короною" і добовим числом хворих.

При цьому, на 14 квітня ситуація із захворюваністю не сильно змінилася, в Києві все так же найвищі показники добового числа людей хворих і померлих від COVID.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
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Киев, Карантин, Локдаун.
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