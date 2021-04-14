Київ продовжив локдаун до 30 квітня: повний список заборон і обмежень (інфографіка)

У столиці України карантинні обмеження були продовжені до 30 квітня, у зв'язку з чим буде заборонена та обмежена робота ряду закладів.
Про це йдеться в інфографіку "Телеграфа".
Згідно з наданими даними обмеження в Києві торкнуться:
Тотальна заборона на роботу буде поширюватися на:
Обмеження також торкнуться:
Нагадаємо, що в столиці локдаун був введений 20 березня в результаті критичної ситуації з місцями для хворих "короною" і добовим числом хворих.
При цьому, на 14 квітня ситуація із захворюваністю не сильно змінилася, в Києві все так же найвищі показники добового числа людей хворих і померлих від COVID.