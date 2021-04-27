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"Били на очах у дітей": дружина маріупольця розповіла, за що її чоловік розгромив АТБ сокирою (відео)

"Били на очах у дітей": дружина маріупольця розповіла, за що її чоловік розгромив АТБ сокирою (відео)
16:24 Сьогодні Телеграф

У Маріуполі судять місцевого жителя Йосипа Л., який 22 квітня розгромив сокирою каси супермаркету АТБ. Зараз чоловік перебуває в СІЗО, а його дружина Юлія розповіла, через що її чоловік увірвався в магазин і громив все навколо. Відео опублікував Телеграм-канал Pavlovsky News.

За словами жінки, конфлікт виник з касирами і покупцями супермаркету через відсутність масок у неї і її дітей. Мовляв, вона є астматиком і носіння маски для неї протипоказано.

"Я прийшла в цей супермаркет з дітьми 11 і 4 років, допомогла вибрати товар, дала гроші і стала чекати за межами каси. Коли підійшла їхня черга, касир зажадала, щоб я одягла на дітей маски, інакше вона не проб'є товар. Між нами зав'язалася суперечка. Я стверджувала, що її вимоги є незаконними, вимагала, щоб вона назвала законну статтю Конституції України, що ми зобов'язані носити маски, тим більше наші діти. На мою адресу посипалися образи з боку персоналу АТБ і покупців", - розповідає жінка на камеру.

За словами Юлії, в "АТБ" її "всіляко принижували і ображали".

"На мене напала невідома жінка, схопила мене і наносила удари руками. Через деякий час в магазин вбіг її чоловік, вдарив мене в обличчя і допомагав їй бити мене на очах у дітей", - каже Юлія Л.

Після того, що сталося, в АТБ увірвався її чоловік Йосип і розгромив сокирою каси, викрикуючи погрози. Юлія каже, що він був в стані афекту, а персонал АТБ нібито приховує відео з її побиттям.

Дана НП в АТБ не єдина. Нагадаємо, в одному з супермаркетів "АТБ" в Хортицькому районі Запоріжжя також 22 квітня сталася бійка між кількома молодими відвідувачами.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Карантин, АТБ, Напад, Сокира.
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