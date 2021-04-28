Не тільки підрив: ще один український військовий постраждав на Донбасі через обстріл бойовиків

В результаті обстрілу бойовиків РФ на Донбасі 1 військовий ВСУ постраждав.
Про це 28 квітня повідомили в Фейсбуці ООС.
За даними звіту за 27 квітня було проведено 11 обстрілів з боку провокатора:
Через обстріли український захисник отримав поранення.
У відповідь на атаки бойовиків ВСУ відкривали вогонь.
Нагадаємо, що раніше поблизу ОТГ "Півночі" сталася надзвичайна подія: військове авто вибухнуло на невстановленому вибуховому пристрої, забравши з собою життя одного бійця, а троє отримали травми.
26 квітня, через сильного поранення на Донбасі помер учасник АТО з позивним Африка.
22 квітня, військовий ВСУ загинув в результаті обстрілу позицій підрозділів ЗСУ ВС РФ.