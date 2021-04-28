Не тільки підрив: ще один український військовий постраждав на Донбасі через обстріл бойовиків

В результаті обстрілу бойовиків РФ на Донбасі 1 військовий ВСУ постраждав.

Про це 28 квітня повідомили в Фейсбуці ООС.

За даними звіту за 27 квітня було проведено 11 обстрілів з боку провокатора:

у Водяного,

у Дослідного,

у селища майорських,

у Талаківці,

у н.п. Луганського,

у Кам'янки,

у Павлопіль,

у н.п. Широкине.

Через обстріли український захисник отримав поранення.

У відповідь на атаки бойовиків ВСУ відкривали вогонь.

Нагадаємо, що раніше поблизу ОТГ "Півночі" сталася надзвичайна подія: військове авто вибухнуло на невстановленому вибуховому пристрої, забравши з собою життя одного бійця, а троє отримали травми.

26 квітня, через сильного поранення на Донбасі помер учасник АТО з позивним Африка.

22 квітня, військовий ВСУ загинув в результаті обстрілу позицій підрозділів ЗСУ ВС РФ.