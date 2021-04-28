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Не тільки підрив: ще один український військовий постраждав на Донбасі через обстріл бойовиків

Не тільки підрив: ще один український військовий постраждав на Донбасі через обстріл бойовиків
Оновлено 09:10 Сьогодні Телеграф

В результаті обстрілу бойовиків РФ на Донбасі 1 військовий ВСУ постраждав.

Про це 28 квітня повідомили в Фейсбуці ООС.

За даними звіту за 27 квітня було проведено 11 обстрілів з боку провокатора:

  • у Водяного,
  • у Дослідного,
  • у селища майорських,
  • у Талаківці,
  • у н.п. Луганського,
  • у Кам'янки,
  • у Павлопіль,
  • у н.п. Широкине.

Через обстріли український захисник отримав поранення.

У відповідь на атаки бойовиків ВСУ відкривали вогонь.

Нагадаємо, що раніше поблизу ОТГ "Півночі" сталася надзвичайна подія: військове авто вибухнуло на невстановленому вибуховому пристрої, забравши з собою життя одного бійця, а троє отримали травми. 

26 квітня, через сильного поранення на Донбасі помер учасник АТО з позивним Африка.

22 квітня, військовий ВСУ загинув в результаті обстрілу позицій підрозділів ЗСУ ВС РФ.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 42

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Донбасс, ВСУ, ООС.
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