"Червоних" зон в Україні стане більше: де погіршилася ситуація з коронавірусом

У більшості областей України ситуація з коронавірусом залишає бажати кращого. На тлі виходу Чернівецької, Одеської і Львівської областей з "червоної зони", з якої вони тут же потрапили в "жовту", "почервоніти" може Черкаська область.

Такий висновок можна зробити з даних МОЗ, опублікованих у вівторок, 4 травня.

Так, в цій області епідситуація по коронавірусу перевищує допустимі 100% на 46,1%. Також кількість виявлених випадків перевищує допустимі 20% в середньому за останні три дні (з 1 по 3 травня) включно на 3,66%. Також спостерігається і перевищення рівня госпіталізацій (понад 60%) - 63,1% і 60,3% в перші два дні травня.

Відзначимо, що на даний момент в "червоній" зоні по коронавірусу знаходяться:

Житомирська

Запорізька

Полтавська

Сумська

Харківська

Хмельницька

Чернігівська

В "помаранчевій" зоні:

Волинська

Дніпропетровська

Донецька

Кіровоградська

Луганська

Рівненська

Тернопільська

Черкаська

В "жовтій" зоні:

Київ

Вінницька

Закарпатська

Івано-Франківська

Київська

Львівська

Миколаївська

Одеська

Херсонська

Чернівецька

Як повідомляв "Телеграф", на вівторок, 4 травня, в Україні зафіксували 2472 нових випадки коронавирусної хвороби. Зокрема, захворіли 122 дитини і 22 медпрацівника.