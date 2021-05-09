У справі про антиугорські провокації на Закарпатті засвітились переселенці з Донбасу

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Оновлено 16:07 Сьогодні Телеграф

2 травня в Берегово (Закарпатська область) невідомі розклеїли провокаційні листівки, спрямовані на залякування угорської меншини.

Як повідомляє прес-служба СБУ, організатори цієї кампанії були затримані.

Ними виявилися троє осіб, двоє з яких - вихідці з Луганська.

"Зловмисники діяли на замовлення російських кураторів і погодилися на підривну діяльність всього за $ 500 (13,8 тис. грн)", - сказано в повідомленні.

В СБУ вказують, що за місцем обшуків були виявлені докази їх протиправної діяльності, а також російська символіка.

Відкрито справу за ч.2 ст.161 КК України (порушення рівноправності громадян), санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів (8500 - 17 000 гривень) або позбавлення волі на строк до двох років.

Як повідомлялося, СБУ викрила мережу інтернет-агітаторів в Одесі, на меті яких було поширювали фейкову інформацію, спрямовану на пропаганду сепаратизму.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 64

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СБУ, Берегово, Закарпатська область.
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