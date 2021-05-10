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Понеділок, 10.05.2021
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"Ти куди приїхав?" В Одесі на 9 травня кричали "Слава Новоросії" (відео)

"Ти куди приїхав?" В Одесі на 9 травня кричали "Слава Новоросії" (відео)
Оновлено 15:26 Сьогодні Телеграф фото: скриншот из видео

В Одесі під час акції, присвяченої Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, одна з учасниць викрикувала "Слава Новоросії".

Відповідне відео опубліковано в Telegram-каналі "Х**вая Одеса".

"Ти куди приїхав? Ти приїхав в Одесу! Треба знати історію з ким воюєш! Слава Новоросії", - вигукує жінка.

На кадрах видно обличчя жінки, спотворене агресією. Виникає відчуття, що учасниця акції ось-ось кинеться з кулаками на оператора.

В Одесі на 9 травня сталася бійка через портрет Жукова з георгіївською стрічкою (відео)

Цікаво, що в руках у жінки - георгіївська стрічка, яка заборонена в Україні.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в Одесі на День Перемоги включили пісню про бажання "повернутися додому" в Росію. Так, на площі 10-го Квітня біля стели "Крила Перемоги" під час церемонії покладання квітів прозвучала пісня "Останній бій", в якій містяться слова про те, як боєць бажає повернутися в Росію.

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Наталія Гурковська
Автор: Наталія Гурковська Редактор стрічки новин
Перегляди: 59

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Паради, Одеса, Відео, Акції, 9 травня, георгіївська стрічка.
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