"Ти куди приїхав?" В Одесі на 9 травня кричали "Слава Новоросії" (відео)

В Одесі під час акції, присвяченої Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, одна з учасниць викрикувала "Слава Новоросії".

Відповідне відео опубліковано в Telegram-каналі "Х**вая Одеса".

"Ти куди приїхав? Ти приїхав в Одесу! Треба знати історію з ким воюєш! Слава Новоросії", - вигукує жінка.

На кадрах видно обличчя жінки, спотворене агресією. Виникає відчуття, що учасниця акції ось-ось кинеться з кулаками на оператора.

Цікаво, що в руках у жінки - георгіївська стрічка, яка заборонена в Україні.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в Одесі на День Перемоги включили пісню про бажання "повернутися додому" в Росію. Так, на площі 10-го Квітня біля стели "Крила Перемоги" під час церемонії покладання квітів прозвучала пісня "Останній бій", в якій містяться слова про те, як боєць бажає повернутися в Росію.