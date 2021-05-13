Проїзд в київському метро може подорожчати до 20 гривень

Компанія Київпастранс і команда столичного метро звернулися до Київської міської ради з проханням підвищити ціни на проїзд в метро. Планується підвищення до 20 гривень за квиток.
Про це 13 травня повідомили в Фейсбуці Київського метрополітену.
На думку компанії нині собівартість перевезення одного пасажира складає 20,04 грн, А економічно обґрунтований тариф становить 21,05 грн.
При цьому, дохід компанії з одного пасажира становить 6,28 коп.
Відзначимо, в останній раз тариф на перевезення в комунальному транспорті змінювався в 2018 році.
"Ситуація потребує негайного розгляду задля безперебійного перевезення пасажирів та виплати заробітної плати колективам", - прокоментували звернення у Фейсбуці метрополітену Києва.
Нагадаємо, як в квітні попри локдаун і високу смертність в столичному метро спостерігалися величезні скупчення людей.