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З камерами фотофіксації в Києві стало менше ... на дві аварії з потерпілими на місяць

З камерами фотофіксації в Києві стало менше ... на дві аварії з потерпілими на місяць
09:55 Нд, 16 Травень 2021 Телеграф

З 1 червня 2020 року на українських дорогах в автоматичному режимі почали карати порушників ПДР, зокрема мова йде про контроль за швидкісним режимом.

Станом на сьогодні на території України функціонує 92 комплексів для фіксації порушень, більшість з них розташовано в Києві та області.

І глава МВС Арсен Аваков і патрульна поліція запевняють, що в першу чергу нібито хочуть у такий спосіб не наповнити бюджет, а знизити аварійність і смертність на дорогах. При цьому, за даними "Телеграфа", тільки за перші пів року системи фотофіксації зловили більше 1,1 мільйона водіїв, які порушили швидкість. Штрафів сплачено більш ніж на 172 мільйони гривень.

На автомобільних форумах українські водії (зараз камери фотофіксації функціонують в столиці, а також на Київщині, Львівщині та Миколаївщині) цікавилися, за яким принципом вибирається місце для встановлення камери. Масла у вогонь додала відмова влади дозволити їзду зі швидкістю 80 км/год на 17 столичних дорогах (з 1 квітня їзда на такій швидкості дозволена тільки на 7 вулицях Києва).

Багато загадувалися над питанням, а чи не хоче влада просто наповнити бюджет з кишень автолюбителів? Адже звичайному водієві, який вічно кудись спізнюється, буде складно втриматися від перевищення швидкості, якщо він буде їхати по порожньому Столичному шосе або проспекту Перемоги. Ось тут камера і зафіксує порушника.

А що ж з аварійністю?

На форумі "Україна 30. Безпека країни" міністр внутрішніх справ Арсен Аваков гордо відрапортував, що на 46 взятих під контроль дільницях кількість аварій з потерпілими зменшилася втричі.

Але все це загальні цифри, що ж по конкретиці? У відповіді на запит "Телеграфа" щодо аварійності на київських дорогах, в МВС повідомили, що за три перших місяці 2021 року (у порівнянні з аналогічним періодом минулого року) аварійність знизилася на 75%! Круто, скаже Арсен Аваков. Дійсно хороший результат, якщо не вглядатися в цифри.

Відповідь на запит Телеграфа

Як виявилося, на 19 контрольованих камерами ділянках за три перших місяці 2020 року відбулося всього 8 ДТП, в яких постраждали 12 осіб (В поточному році таких аварій дві). Тоді чому ж не вибрати для спостереження більш аварійні ділянки? Питання радше риторичне. Згідно зі статистикою, з 1 січня по 31 березня в Києві сталося близько 350 ДТП з потерпілими. Виходить, що тільки 2 з 350 відбулися на "небезпечних" і "контрольованих" ділянках. Варто уточнити, що мова йде тільки про аварії з потерпілими.

Надалі МВС планує активно розширювати зони з фотофіксацією порушень ПДР (до кінця року таких камер буде вже 400, а до 2024 року МВС планує встановити 1,5 тисячі комплексів). Цікаво, що на цей раз буде пріоритетним при установці нових камер - зниження аварійності або наповнення бюджету?

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Ярослав Жарєнов
Автор: Ярослав Жарєнов Головний редактор сайту
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Полиция, Авто, Арсен Аваков, МВС, ПДР, камери фотофіксації.
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