Півтораметрова гадюка вповзла в приватний будинок на Дніпропетровщині (фото)

Сьогодні, 18 травня, опівдні в Дніпропетровській області сталася надзвичайна подія: в один з приватних будинків заповзла змія завдовжки близько 1,5 метра.

Як повідомили в облуправлінні ГСЧС, їм надійшов дзвінок з села Любимівка Дніпровського району. Господарі повідомили, що у них в будинку велика гадюка. Поки рятувальники прибули на місце, та перебазувалася до колодязя. Там плазуна і вдалося зловити за допомогою спецінструменту.

Завершилася історія хепі-ендом: гадюку випустили в поле за межами села.

Нагадаємо, відомий український доктор Євген Комаровський розповів, як уникнути укусів змій.