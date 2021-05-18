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Вівторок, 18.05.2021
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Півтораметрова гадюка вповзла в приватний будинок на Дніпропетровщині (фото)
Півтораметрова гадюка вповзла в приватний будинок на Дніпропетровщині (фото)

Півтораметрова гадюка вповзла в приватний будинок на Дніпропетровщині (фото)

Півтораметрова гадюка вповзла в приватний будинок на Дніпропетровщині (фото)
Оновлено 17:34 Сьогодні Телеграф

Сьогодні, 18 травня, опівдні в Дніпропетровській області сталася надзвичайна подія: в один з приватних будинків заповзла змія завдовжки близько 1,5 метра.

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Як повідомили в облуправлінні ГСЧС, їм надійшов дзвінок з села Любимівка Дніпровського району. Господарі повідомили, що у них в будинку велика гадюка. Поки рятувальники прибули на місце, та перебазувалася до колодязя. Там плазуна і вдалося зловити за допомогою спецінструменту.

Завершилася історія хепі-ендом: гадюку випустили в поле за межами села.

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Нагадаємо, відомий український доктор Євген Комаровський розповів, як уникнути укусів змій.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 164

Все по темі:

Гадюка, Дніпропетровщина, Змія.
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