Шестилетняя София после укуса змеи попала в больницу : как отдохнуть на природе без последствий

Выбираясь на загородную прогулку, каждый человек настраивается исключительно на позитивные эмоции, мечтая получить заряд бодрости, вдохнуть свежий воздух, пополнить коллекцию ярких фотографий или даже встретить дикое животное в его природной среде. Однако такая встреча может закончиться неприятной неожиданностью.

В Энергодаре Запорожской области детский дом семейного типа 2 мая выехал на природу. Пока взрослые готовили место для отдыха, детвора осматривала окрестности. Неосведомленность и бесшабашность шестилетней Софии стала причиной ее госпитализации в Запорожскую областную детскую клиническую больницу.

-Как объяснила мне приемная мама, младшие ребятишки обнаружили змею, отдыхавшую на ветке дерева, - рассказал "Телеграфу" заведующий хирургическим отделением больницы Владимир Лебединский. - У детей возник вопрос, кто не боится змеи. Руку смело протянула 6-летняя девочка. Мгновения хватило, чтобы гадюка ее укусила. Почему – гадюка? Как я понял, змею поймали и посадили в банку – видимо, для того, чтобы точно определить вид пресмыкающегося - и это оказалась наша степная гадюка. Все это произошло примерно в полдень. А к нам в Запорожье в реанимацию девочку доставили около 5 часов вечера.

По словам медика, состояние маленькой пациентки было тяжелым - у нее было было заторможенное состояние, рвота, температура, обширный отек руки. Дело в том, что токсический яд змеи на каждого действует по-разному. Змея укусила девочку за безымянный пальчик правой кисти, но отек у нее был аж до плеча и даже распространялся на грудную клетку.

-Обычно мы наблюдаем за ним, потому что отек бывает таким сильным, что нам приходится делать так называемое "лампасное" рассечение: мы вскрываем фасцию (оболочку) на мышцах, иначе там и мышцы разрывает от отека. Было начато консервативное лечение. Если применять антизмеиную вакцину, то в таком случае надо конкретно знать, что это была за змея. Но вакцин сейчас у медиков нет. Потому ей ввели поливалентный анатоксин – он действует на разные виды пресмыкающихся. Также проводилась инфузионная терапия для улучшения состояние пациента.

Владимир Лебединский навещал Софию в праздничные дни, проверял, не надо ли оперировать. Но, к счастью, под действием консервативного лечения отек уменьшился и 4-го мая ее уже перевели в отделение. В месте укуса пока еще есть некроз, но это вылечивается местно. Жизни девочки ничего не угрожает.

Встреча с ядовитой змеей опасна, но, как в последние годы утверждают специалисты, смертельные исходы чрезвычайно редки.

- За 39 лет моей работы врачом от укусов змей никто не умирал, но были состояния тяжелые. Помню, лет 30 назад я оперировал 15-летнюю девочку из Васильевки, гадюка укусила ее за большой палец стопы. И у нее до паховой области мы сделали, наверное, штук 50 разрезов, аж до мышц вскрывали – такой сильный был отек! Раньше была антигюрза - сыворотка против яда гадюки обыкновенной, но сейчас у нас в больнице ее точно нет, и вряд ли имеется во взрослых больницах, - вспоминает Владимир Александрович.

Что еще интересного удалось узнать от специалиста? Один из важных вопросов - есть ли разница, в какую часть тела укусил ползучий гад. Оказывается, есть: если змея укусила возле каких-то крупных сосудов, то интоксикационное отравляющее вещество быстро попадает в кровяное русло и это плохо.

Как часто попадают в запорожскую областную детскую больницу несовершеннолетние, укушенные змеями? По словам доктора, примерно раз в год.

-Но, многое зависит и от змеи, и от самого ребенка, каждый организм реагирует по-разному. А вот отек бывает у всех. Но если гадюка кусает за палец, то максимум, распухает кисть, отек редко чуть распространяется на предплечье. А вот так, как в этот раз у девочки – до плечевого сустава – редчайший случай! Иногда после укусов отравляющее вещество скапливается в мягких тканях и вызывает нагноение, так называемые флегмоны. Их тоже приходится вскрывать.

Какой-то твердой статистики, кого чаще кусают – малышей, не ведающих об опасности, или подростков, которых всегда тянет на приключения, нет - попадают и те, и другие. Иногда к встрече со змеей приводят случайности: в траву рукой махнул – а там змея лежит греется. Потому обычно страдают кисти рук и пальцы ног.

Как же не испортить себе и близким отдых на природе? Владимир Лебединский дал простые советы.

*Собираясь на загородную прогулку, наденьте закрытую обувь и плотные штаны.

*Находясь на природе, следует соблюдать меры предосторожности на солнечных полянках, у кустарника, камней и водоемов. Прежде чем расстелить дорожный коврик или протянуть руку в траву, стоит внимательно осмотреться.

*Увидев змею, надо отойти от нее на безопасное расстояние – их не надо пугать, пытаться расшевелить палкой, а тем более, убивать – в лесу и в полях мы не хозяева, а гости, потому вежливость по отношению к их обитателям приветствуется. Все это простые профилактические меры.

Владимир Александрович подчеркнул, что каких-либо специфических вакцин против укуса гадюк не существует – невозможно сделать прививку на упреждение, чтобы обезопасить себя от возможных укусов. Ну а если встреча со змеей все-таки закончилась неприятностью, то следует помнить о необходимых действиях.

*Желательно сразу же выжать яд с места укуса. Раньше советовали его высосать из ранки и сплюнуть, но такой метод опасен для человека, у которого может быть ранка в ротовой полости. В этом случае пригодились бы шприц (без иглы) или клизма, но вряд ли они окажутся под рукой.

*Укушенную конечность надо максимально обездвижить, наложить какую-то самодельную лангету (шину, доску, пару палок), чтобы максимально уменьшить нагрузку и приток-отток крови к ней. Помните, что при физических действиях кровоток увеличивается в определенной части тела.

*По возможности надо обработать любым антисептиком место укуса, наложить сухую повязку и зафиксировать.

*Пострадавшего стоит успокоить и дать ему как можно больше воды, но не алкоголя и не кофе.

*Не надо заниматься самолечением и ждать, что скоро все "само пройдет". Следует как можно быстрее доставить человека – взрослого или ребенка в лечебное учреждение.

-Даже из самого "глухого" уголка нашей области, думаю, это можно сделать за 1,5-2 часа, - считает доктор и дает еще несколько важных наставлений.

Запомните, что ни в коем случае нельзя накладывать жгут! Нельзя делать прижигания раны огнем! А также не нужны никакие примочки или компрессы.