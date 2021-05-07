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Шестилетняя София после укуса змеи попала в больницу : как отдохнуть на природе без последствий

Шестилетняя София после укуса змеи попала в больницу : как отдохнуть на природе без последствий
20:39 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Выбираясь на загородную прогулку, каждый человек настраивается исключительно на позитивные эмоции, мечтая получить заряд бодрости, вдохнуть свежий воздух, пополнить коллекцию ярких фотографий или даже встретить дикое животное в его природной среде. Однако такая встреча может закончиться неприятной неожиданностью.

В Энергодаре Запорожской области детский дом семейного типа 2 мая выехал на природу. Пока взрослые готовили место для отдыха, детвора осматривала окрестности. Неосведомленность и бесшабашность шестилетней Софии стала причиной ее госпитализации в Запорожскую областную детскую клиническую больницу.

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-Как объяснила мне приемная мама, младшие ребятишки обнаружили змею, отдыхавшую на ветке дерева, - рассказал "Телеграфу" заведующий хирургическим отделением больницы Владимир Лебединский. - У детей возник вопрос, кто не боится змеи. Руку смело протянула 6-летняя девочка. Мгновения хватило, чтобы гадюка ее укусила. Почему – гадюка? Как я понял, змею поймали и посадили в банку – видимо, для того, чтобы точно определить вид пресмыкающегося - и это оказалась наша степная гадюка. Все это произошло примерно в полдень. А к нам в Запорожье в реанимацию девочку доставили около 5 часов вечера.

По словам медика, состояние маленькой пациентки было тяжелым - у нее было было заторможенное состояние, рвота, температура, обширный отек руки. Дело в том, что токсический яд змеи на каждого действует по-разному. Змея укусила девочку за безымянный пальчик правой кисти, но отек у нее был аж до плеча и даже распространялся на грудную клетку.

-Обычно мы наблюдаем за ним, потому что отек бывает таким сильным, что нам приходится делать так называемое "лампасное" рассечение: мы вскрываем фасцию (оболочку) на мышцах, иначе там и мышцы разрывает от отека. Было начато консервативное лечение. Если применять антизмеиную вакцину, то в таком случае надо конкретно знать, что это была за змея. Но вакцин сейчас у медиков нет. Потому ей ввели поливалентный анатоксин – он действует на разные виды пресмыкающихся. Также проводилась инфузионная терапия для улучшения состояние пациента.

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Владимир Лебединский навещал Софию в праздничные дни, проверял, не надо ли оперировать. Но, к счастью, под действием консервативного лечения отек уменьшился и 4-го мая ее уже перевели в отделение. В месте укуса пока еще есть некроз, но это вылечивается местно. Жизни девочки ничего не угрожает.

Встреча с ядовитой змеей опасна, но, как в последние годы утверждают специалисты, смертельные исходы чрезвычайно редки.

- За 39 лет моей работы врачом от укусов змей никто не умирал, но были состояния тяжелые. Помню, лет 30 назад я оперировал 15-летнюю девочку из Васильевки, гадюка укусила ее за большой палец стопы. И у нее до паховой области мы сделали, наверное, штук 50 разрезов, аж до мышц вскрывали – такой сильный был отек! Раньше была антигюрза - сыворотка против яда гадюки обыкновенной, но сейчас у нас в больнице ее точно нет, и вряд ли имеется во взрослых больницах, - вспоминает Владимир Александрович.

Что еще интересного удалось узнать от специалиста? Один из важных вопросов - есть ли разница, в какую часть тела укусил ползучий гад. Оказывается, есть: если змея укусила возле каких-то крупных сосудов, то интоксикационное отравляющее вещество быстро попадает в кровяное русло и это плохо.

Как часто попадают в запорожскую областную детскую больницу несовершеннолетние, укушенные змеями? По словам доктора, примерно раз в год.

-Но, многое зависит и от змеи, и от самого ребенка, каждый организм реагирует по-разному. А вот отек бывает у всех. Но если гадюка кусает за палец, то максимум, распухает кисть, отек редко чуть распространяется на предплечье. А вот так, как в этот раз у девочки – до плечевого сустава – редчайший случай! Иногда после укусов отравляющее вещество скапливается в мягких тканях и вызывает нагноение, так называемые флегмоны. Их тоже приходится вскрывать.

Какой-то твердой статистики, кого чаще кусают – малышей, не ведающих об опасности, или подростков, которых всегда тянет на приключения, нет - попадают и те, и другие. Иногда к встрече со змеей приводят случайности: в траву рукой махнул – а там змея лежит греется. Потому обычно страдают кисти рук и пальцы ног.

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Как же не испортить себе и близким отдых на природе? Владимир Лебединский дал простые советы.

*Собираясь на загородную прогулку, наденьте закрытую обувь и плотные штаны.

*Находясь на природе, следует соблюдать меры предосторожности на солнечных полянках, у кустарника, камней и водоемов. Прежде чем расстелить дорожный коврик или протянуть руку в траву, стоит внимательно осмотреться.

*Увидев змею, надо отойти от нее на безопасное расстояние – их не надо пугать, пытаться расшевелить палкой, а тем более, убивать – в лесу и в полях мы не хозяева, а гости, потому вежливость по отношению к их обитателям приветствуется. Все это простые профилактические меры.

Владимир Александрович подчеркнул, что каких-либо специфических вакцин против укуса гадюк не существует – невозможно сделать прививку на упреждение, чтобы обезопасить себя от возможных укусов. Ну а если встреча со змеей все-таки закончилась неприятностью, то следует помнить о необходимых действиях.

*Желательно сразу же выжать яд с места укуса. Раньше советовали его высосать из ранки и сплюнуть, но такой метод опасен для человека, у которого может быть ранка в ротовой полости. В этом случае пригодились бы шприц (без иглы) или клизма, но вряд ли они окажутся под рукой.

*Укушенную конечность надо максимально обездвижить, наложить какую-то самодельную лангету (шину, доску, пару палок), чтобы максимально уменьшить нагрузку и приток-отток крови к ней. Помните, что при физических действиях кровоток увеличивается в определенной части тела.

*По возможности надо обработать любым антисептиком место укуса, наложить сухую повязку и зафиксировать.

*Пострадавшего стоит успокоить и дать ему как можно больше воды, но не алкоголя и не кофе.

*Не надо заниматься самолечением и ждать, что скоро все "само пройдет". Следует как можно быстрее доставить человека – взрослого или ребенка в лечебное учреждение.

-Даже из самого "глухого" уголка нашей области, думаю, это можно сделать за 1,5-2 часа, - считает доктор и дает еще несколько важных наставлений.

Запомните, что ни в коем случае нельзя накладывать жгут! Нельзя делать прижигания раны огнем! А также не нужны никакие примочки или компрессы.

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
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Дети, Советы, Змеи, Укусы.
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