Школярка з ножем помстилася чоловіку, який бив її маму

У Костополі Рівненської області 9-річна дівчинка, учениця третього класу, заступилася за матір і вдарила ножем співмешканця.

Про це повідомляє в четвер, 27 травня, місцеве інтернет-видання "Rivne online".

Згідно з інформацією, між цивільним подружжям виник конфлікт в ході якого, 35-річний чоловік штовхав і намагався вдарити свою 36-річну співмешканку. Через це дівчинка взяла ніж і вдарила в область грудної клітини чоловіка.

У поліції розповіли, що яких-небудь заходів вживати з цього приводу не будуть.

"Співмешканець бив матір, дівчинка завдала йому ножове поранення, але вона не є суб'єктом злочину і навіть примусові заходи виховного характеру до неї застосовуватися не будуть. Кримінальне провадження в поточному місяці буде закрито за відсутністю складу злочину", - прокоментував інцидент заступник начальника ГУ Нацполіціі в Рівненській області Олександр Панасюк.

Як повідомлялося, раніше в Костополі маленький хлопчик наївся бабусиних таблеток, після чого потрапив у реанімацію.

А в Києві власник собаки порізав ножем двох людей через свого пса.