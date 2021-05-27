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Четвер, 27.05.2021
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Школярка з ножем помстилася чоловіку, який бив її маму

Школярка з ножем помстилася чоловіку, який бив її маму
Оновлено 17:57 Сьогодні Телеграф ілюстративне фото

У Костополі Рівненської області 9-річна дівчинка, учениця третього класу, заступилася за матір і вдарила ножем співмешканця.

Про це повідомляє в четвер, 27 травня, місцеве інтернет-видання "Rivne online".

Згідно з інформацією, між цивільним подружжям виник конфлікт в ході якого, 35-річний чоловік штовхав і намагався вдарити свою 36-річну співмешканку. Через це дівчинка взяла ніж і вдарила в область грудної клітини чоловіка.

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У поліції розповіли, що яких-небудь заходів вживати з цього приводу не будуть.

"Співмешканець бив матір, дівчинка завдала йому ножове поранення, але вона не є суб'єктом злочину і навіть примусові заходи виховного характеру до неї застосовуватися не будуть. Кримінальне провадження в поточному місяці буде закрито за відсутністю складу злочину", - прокоментував інцидент заступник начальника ГУ Нацполіціі в Рівненській області Олександр Панасюк.

Як повідомлялося, раніше в Костополі маленький хлопчик наївся бабусиних таблеток, після чого потрапив у реанімацію.

А в Києві власник собаки порізав ножем двох людей через свого пса.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
Перегляди: 53

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Дитина, Сварка, Поранення, Ніж, Костопіль.
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