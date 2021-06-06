Незважаючи на затишшя: за добу на Донбасі постраждав один український захисник

На Донбасі в районі н.п. Піски окупанти один раз порушили "тишу".

Про це йдеться в звіті ООС на 7 ранку в неділю 6 червня.

Повідомляється, що ворогом був застосований міномет 120 калібру.

При цьому, бойових втрат ВСУ не зазнала.

Один з військових отримав травму в результаті підриву невідомого вибухового пристрою. Зараз його стан середньої тяжкості.

Нагадаємо, що 2 червня, президент Володимир Зеленський підписав указ, яким запустив процесу мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.

Раніше 27 травня, в зоні ООС поблизу Новотошківському ворожі снайпери обстріляли українських військових.

26 травня в Україні на Донбасі бойовики вже двічі порушили режим припинення вогню з-за чого постраждав один захисник.