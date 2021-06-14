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Понеділок, 14.06.2021
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Дивні субстанції і компот: в мережі показали, чим годують бійців ЗСУ в Чернігівській області (фото)

Дивні субстанції і компот: в мережі показали, чим годують бійців ЗСУ в Чернігівській області (фото)
09:34 Сьогодні Телеграф

Військовослужбовців, які знаходяться на Гончарівському полігоні в Чернігівській області годують поганою їжею.

Про це 13 червня в Фейсбуці повідомив військовослужбовець Роман Глех.

"Стандарти не НАТО, 2 частина. Гончарівський полігон не перестає радувати широким вибором смакоти. Фото від 10.06.2021 р .. Хлопці питають офіцерів:" Так що, свині сьогодні голодні будуть? "", - прокоментував він ситуацію з харчуванням у військовій частині.

скрін

Чоловік також поділився фотографіями їжі, якою годують військових:

їжа

армія

армія їжа

їжа в армії

їжа в українській армії

українська армія їжа

Нагадаємо, що 13 червня народний депутат України Юрій Мисягін поділився кадрами з передової, на яких показана робота вітчизняної гвинтівки Z-10.

2 червня в Дніпрі військовий задушив і пограбував двох чоловік.

30 травня в Одеській області знайшли застреленим прикордонника військової частини 1942 року, який скоїв суїцид.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 56

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ЗСУ.
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