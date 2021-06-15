"Що за маячня?" Патрульні насмішили киян "пивною провокацією" в маршрутці (відео)

У вівторок, 15 червня, в мережі з'явилося відео, як "водій" одного зі столичних маршрутних автобусів перед виходом на маршрут робить кілька ковтків з дволітрової пляшки пива.

Втім, пізніше поліція Києва розповіла свою версію події.

"Попередньо відомо, що відео знято, ймовірно, з провокаційною метою. Чоловік за кермом не є водієм маршрутного транспортного засобу", - сказано в повідомленні.

Вказується, що справжній водій автобуса розповів, що він залишив транспортний засіб на кінцевій зупинці на вулиці Маяковського, після цього невідомі забігли всередину і зробили ті самі кадри.

Однак думки користувачів мережі щодо ситуації розділилися, дехто вказав на те, що відео і справді виглядає, як постановка, а інші ж висловили думку, що поліція "прикриває" маршрутника.

Нагадаємо, в Києві одному з водіїв маршруток не сподобалося, що школярки їздять з манікюром і макіяжем, а тому заборонив їм пільговий проїзд.