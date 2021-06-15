Скачать
Вівторок, 15.06.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Олігархи більш за всіх зацікавлені в проведенні деолігахізації - Данило Гетманцев
Олігархи більш за всіх зацікавлені в проведенні деолігахізації - Данило Гетманцев
Ускладнення на серце? ВООЗ перейнялася можливою побочкою вакцини Pfizer
Ускладнення на серце? ВООЗ перейнялася можливою побочкою вакцини Pfizer
Напередодні саміту Байден відповів, чи вважає Путіна вбивцею
Напередодні саміту Байден відповів, чи вважає Путіна вбивцею
Як поводитися на воді, щоб не потонути: головні правила (інфографіка)
Як поводитися на воді, щоб не потонути: головні правила (інфографіка)

"Це неадекватні люди": жителька Ірпеня, яка потрапила в мовний скандал "вибачилася" в соцмережах (відео)

"Це неадекватні люди": жителька Ірпеня, яка потрапила в мовний скандал "вибачилася" в соцмережах (відео)
16:58 Сьогодні Телеграф Фото: Instagram

Діана К. з Ірпеня (Київська область), яка раніше заявила, що хоче заборонити "ї**ну українську мову", принесла "вибачення" за свої слова.

При цьому, "вибачилася" вона не перед усіма, а лише перед тими людьми, які "топлять за українську мову без жодного фанатизму".

Що стосується інших "неадекватів", то дівчина відмовилася вибачатися перед ними, заявивши, що в Україні є свобода слова.

Крім того, вона сказала, що не збирається в майбутньому переходити на українську мову, оскільки та їй "не імпонує".

"Мені так комфортніше, і ви не маєте права мене за це принижувати, погрожувати, ви не можете мені за це нічого зробити, крім того як просто сидіти і писати мені в директ, яка я тварюка", - сказала вона.

Як повідомлялося раніше, в Чугуєві б'юті-майстер висловила свою ненависть по відношенню до військовослужбовців ЗСУ, назвавши їх "ганьбою".

Пізніше вона записала відео з вибаченнями за свої слова, пояснивши, що говорила це не про всіх військовослужбовців.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 62

Все по темі:

Ирпинь, Київська область, скандали.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Напередодні саміту Байден відповів, чи вважає Путіна вбивцею
02 Саміт НАТО: чи дадуть Україні шанс?
03 "Бл**ь я б на**й заборонила українську": ще одна українка потрапила у мовний скандал під Києвом
04 Призначення Вітренка головою"Нафтогазу" було незаконним: глава НАЗК виніс вердикт
05 Електромобілі по $4,5 тисячі б'ють рекорди продажів в Китаї: страждає навіть Ілон Маск
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Призначення Вітренка головою&quot;Нафтогазу&quot; було незаконним: глава НАЗК виніс вердикт
Призначення Вітренка головою"Нафтогазу" було незаконним: глава НАЗК виніс вердикт
Пожежа знищує хімічний завод в США: є загроза екологічної катастрофи (фото, відео)
Пожежа знищує хімічний завод в США: є загроза екологічної катастрофи (фото, відео)
Стало відомо, де і коли поховають Григорія Чапкіса
Стало відомо, де і коли поховають Григорія Чапкіса
Яке свято 15 червня: народні прикмети і заборони
Яке свято 15 червня: народні прикмети і заборони
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся