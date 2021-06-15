"Це неадекватні люди": жителька Ірпеня, яка потрапила в мовний скандал "вибачилася" в соцмережах (відео)

Діана К. з Ірпеня (Київська область), яка раніше заявила, що хоче заборонити "ї**ну українську мову", принесла "вибачення" за свої слова.

При цьому, "вибачилася" вона не перед усіма, а лише перед тими людьми, які "топлять за українську мову без жодного фанатизму".

Що стосується інших "неадекватів", то дівчина відмовилася вибачатися перед ними, заявивши, що в Україні є свобода слова.

Крім того, вона сказала, що не збирається в майбутньому переходити на українську мову, оскільки та їй "не імпонує".

"Мені так комфортніше, і ви не маєте права мене за це принижувати, погрожувати, ви не можете мені за це нічого зробити, крім того як просто сидіти і писати мені в директ, яка я тварюка", - сказала вона.

Як повідомлялося раніше, в Чугуєві б'юті-майстер висловила свою ненависть по відношенню до військовослужбовців ЗСУ, назвавши їх "ганьбою".

Пізніше вона записала відео з вибаченнями за свої слова, пояснивши, що говорила це не про всіх військовослужбовців.