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"Не нужно выставлять меня в дурном свете": оскорбившая украинских военных бьюти-мастер записала новое видео

"Не нужно выставлять меня в дурном свете": оскорбившая украинских военных бьюти-мастер записала новое видео
Обновлено 22:04 Сегодня Телеграф

Бьюти-мастер из Чугуева Яна Ковалева, которая оскорбила украинских военнослужащих, записала новое видеообращение с оправданиями за ситуацию. 

Соответствующее видео появилось в телеграм-канале "Харьков NOW". 

По предварительной информации, причиной ее первого заявления стало то, что одна из ее клиенток, служащая в ВСУ, вовремя не заплатила за услуги. Теперь же Ковалева говорит, что муж клиентки выложил ролик и ее контакты в сеть. 

"Мне названивают какие-то мужчины и якобы предъявляют за то, что я оскорбила всю украинскую армию, извините, а где это было сказано? Я конкретно говорила за конкретных людей, за конкретную ситуацию, в которой со мной так поступили. Не нужно сейчас все перекручивать и выставлять меня в дурном свете. Я этого не говорила", - сказала она. 

Впрочем, там же появился скриншот переписки, в котором она назвала военнослужащих "позорищем". 

Стоит добавить, что после возникшего скандала, девушка таки принесла извинения. 

Как сообщалось ранее, 21 мая, в День вышиванки, в Харькове женщина обозвала "быдлом" участников тематического марша

Позже она извинилась за это и сообщила, что ее уволили из работы. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 431

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Харьковская область, ВСУ, Чугуев, Скандалы, Яна Ковалева.
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