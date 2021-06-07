"Не нужно выставлять меня в дурном свете": оскорбившая украинских военных бьюти-мастер записала новое видео

Бьюти-мастер из Чугуева Яна Ковалева, которая оскорбила украинских военнослужащих, записала новое видеообращение с оправданиями за ситуацию.

Соответствующее видео появилось в телеграм-канале "Харьков NOW".

По предварительной информации, причиной ее первого заявления стало то, что одна из ее клиенток, служащая в ВСУ, вовремя не заплатила за услуги. Теперь же Ковалева говорит, что муж клиентки выложил ролик и ее контакты в сеть.

"Мне названивают какие-то мужчины и якобы предъявляют за то, что я оскорбила всю украинскую армию, извините, а где это было сказано? Я конкретно говорила за конкретных людей, за конкретную ситуацию, в которой со мной так поступили. Не нужно сейчас все перекручивать и выставлять меня в дурном свете. Я этого не говорила", - сказала она.

Впрочем, там же появился скриншот переписки, в котором она назвала военнослужащих "позорищем".

Стоит добавить, что после возникшего скандала, девушка таки принесла извинения.

Как сообщалось ранее, 21 мая, в День вышиванки, в Харькове женщина обозвала "быдлом" участников тематического марша.

Позже она извинилась за это и сообщила, что ее уволили из работы.