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Бойовики обстріляли Авдіївку з кулеметів, постраждав мирний житель

Бойовики обстріляли Авдіївку з кулеметів, постраждав мирний житель
09:10 Сьогодні Телеграф

В районі ООС за добу бойовики 7 разів порушили "тишу".

Про це 20 червня повідомили в Фейсбуці ООС.

Окупанти обстріляли Авдіївку в результаті чого місцевий житель отримав кульове поранення. Йому надали необхідну допомогу і доставили в лікарню.

Також були фіксовані обстріли:

  • під Луганським,
  • поблизу Авдіївки,
  • неподалік від н.п. Новотошківське,
  • поблизу населеного пункту Води.

Нагадаємо, як 19 червня колишній т.зв. "Міністр оборони" бойовиків розповів, що насправді з себе представляють т.зв. "Республіки" на окупованих територіях Донбасу.

16 червня, в зоні ООС на Донбасі загинув житель Львівської області Роман Андрійович Галуха, військовослужбовець 24 окремої механізованої бригади.

14 червня, двоє військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення на Донбасі.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
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Донбас, ЗСУ, ООС.
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