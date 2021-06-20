Бойовики обстріляли Авдіївку з кулеметів, постраждав мирний житель

В районі ООС за добу бойовики 7 разів порушили "тишу".
Про це 20 червня повідомили в Фейсбуці ООС.
Окупанти обстріляли Авдіївку в результаті чого місцевий житель отримав кульове поранення. Йому надали необхідну допомогу і доставили в лікарню.
Також були фіксовані обстріли:
Нагадаємо, як 19 червня колишній т.зв. "Міністр оборони" бойовиків розповів, що насправді з себе представляють т.зв. "Республіки" на окупованих територіях Донбасу.
16 червня, в зоні ООС на Донбасі загинув житель Львівської області Роман Андрійович Галуха, військовослужбовець 24 окремої механізованої бригади.
14 червня, двоє військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення на Донбасі.