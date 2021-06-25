Скачать
П'ятниця, 25.06.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Потяг "кинув" пасажирів у Львові, а їхні речі повіз до Києва: що кажуть в "Укрзалізниці"
Потяг "кинув" пасажирів у Львові, а їхні речі повіз до Києва: що кажуть в "Укрзалізниці"
"Йде політична гра": батько Протасевича розкрив подробиці у справі сина
"Йде політична гра": батько Протасевича розкрив подробиці у справі сина
Разумков розкритикував Зеленського за ідею про референдум по "стіні" для Донбасу
Разумков розкритикував Зеленського за ідею про референдум по "стіні" для Донбасу
У МОЗ похвалилися рекордом по зробленим щепленням від коронавірусу
У МОЗ похвалилися рекордом по зробленим щепленням від коронавірусу

Вулиці перетворилися на одну велику пробку: наслідки шторму у Львові (фото, відео)

Вулиці перетворилися на одну велику пробку: наслідки шторму у Львові (фото, відео)
Оновлено 18:39 Сьогодні Телеграф Фото: Твиттер

У п'ятницю, 25 червня, у Львові сонячна погода раптово перетворилася на потужний шторм.

Незважаючи на те, що дощ тривав близько години, вулиці міста встигло залити водою, а вітер місцями викорчував дерева.

Численними фото і відео поділилися користувачі мережі.

"На Львів раптово налетів шторм. Злива затопила вулиці, а вітер виривав дерева з корінням. В зв'язку з погодними умовами комунальним службам довелося знеструмити весь електротранспорт в місті", - написав користувач під ніком "Колапс відроджень".

Як пише 24 канал, через раптову демонстрацію сили природи, місто постало в пробках.

Згідно з його даними, довгі затори можна спостерігати, як в центрі міста, так і в спальних районах.

Як повідомлялося раніше, згідно з прогнозами синоптиків, сильна спека в Україні протримається недовго, вже на цих вихідних в країну принесе дощі і грози.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як пережити аномально високі температури.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 65

Все по темі:

Погода, Шторм, Львів, Дощі.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Кому не потрібні щеплення від Covid-19: вчені оприлюднили цікаві результати нового дослідження
02 Дельта-штам коронавіруса косить молодь: хто в зоні ризику
03 Похолодання на вихідних несе в Україну зливи, град, шквали та ймовірність смерчів: прогноз синоптика
04 Чому Путін ніколи не кине Лукашенка
05 Потяг "кинув" пасажирів у Львові, а їхні речі повіз до Києва: що кажуть в "Укрзалізниці"
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Підлітків охопив черговий челлендж з TikTok: страждають автомобілісти по всій Україні (відео)
Підлітків охопив черговий челлендж з TikTok: страждають автомобілісти по всій Україні (відео)
&quot;Вони все ще в заручниках&quot;: Тихановська пролила світло на звільнення з СІЗО Протасевича і Сапеги
"Вони все ще в заручниках": Тихановська пролила світло на звільнення з СІЗО Протасевича і Сапеги
Перша допомога при тепловому ударі: інструкція і корисні поради (інфографіка)
Перша допомога при тепловому ударі: інструкція і корисні поради (інфографіка)
Погода на День Конституції: Укргідрометцентр дав прогноз
Погода на День Конституції: Укргідрометцентр дав прогноз
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся