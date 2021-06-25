Вулиці перетворилися на одну велику пробку: наслідки шторму у Львові (фото, відео)

У п'ятницю, 25 червня, у Львові сонячна погода раптово перетворилася на потужний шторм.

Незважаючи на те, що дощ тривав близько години, вулиці міста встигло залити водою, а вітер місцями викорчував дерева.

Численними фото і відео поділилися користувачі мережі.

"На Львів раптово налетів шторм. Злива затопила вулиці, а вітер виривав дерева з корінням. В зв'язку з погодними умовами комунальним службам довелося знеструмити весь електротранспорт в місті", - написав користувач під ніком "Колапс відроджень".

отак Львів пережив цей "дощ"

(фото не мої) pic.twitter.com/q0xV9Z2kQa — Квіточка з вінка Намджуна (@NAStusya_twt) June 25, 2021

Львів — місто дощів!

Фото взяв в Ігора Лильо pic.twitter.com/UNnaNhEGbZ — iBrokeit (@polamav) June 25, 2021

На Львів раптово налетів шторм. Злива затопила вулиці, а вітер повиривав дерева із корінням.

У зв'язку з погодними умовами комунальним службам довелося вимкнути струм всього електротранспорту у місті pic.twitter.com/7vFrOfOB5m — Коллапс возрождений (@kollapsonlaine) June 25, 2021

Львів. Після такої спеки може бути все pic.twitter.com/LRHGXtMA73 — Українка z pertsem (@Vona_khm) June 25, 2021

Вулиця Січових Стрільців плаває… pic.twitter.com/JO6LTpx50z — Так люблю той Львів(@lviv1256) June 25, 2021

Як пише 24 канал, через раптову демонстрацію сили природи, місто постало в пробках.

Згідно з його даними, довгі затори можна спостерігати, як в центрі міста, так і в спальних районах.

Як повідомлялося раніше, згідно з прогнозами синоптиків, сильна спека в Україні протримається недовго, вже на цих вихідних в країну принесе дощі і грози.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як пережити аномально високі температури.