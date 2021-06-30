"Попсували піджачок Brioni": депутата від ОПЗЖ облили сечею в центрі Харкова (відео)

Депутата міської ради Харкова Анатолія Родзинського облили невідомою рідиною. Про це стало відомо з соцмереж. Відбулася ситуація біля будівлі обласної адміністрації.

У Телеграм-каналі на якому розмістили відео інциденту, зазначили, що в пляшці була сеча.

Як написав сам депутат в соцмережі Facebook, йому зіпсували "піжжачок Brioni", вартістю 60 тисяч гривень. У цій ситуації Анатолій Родзинський звинуватив організацію "Традиція і порядок", яка за його словами була найнята новим керівництвом міста.

В організації "Традиція і порядок" на заяву Анатолія Родзинського відреагували репостом з іншої групи, в якому висловили припущення, що зроблено це було заради хайпа і нагадали, що раніше на Родзинського вже нападали.

Під самим постом депутата думки розділилися. Частина коментаторів пошкодувала піджак, також порекомендували найняти охорону.

Раніше Родзинський прославився тим, що вимагав включити себе до комісії з архітектури, містобудування та земельних відносин, "тому що це корупційна сфера". Також на депутата міськради у 2015 році напали. Він тоді був кандидатом на пост міського голови.