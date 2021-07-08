Скачать
Четвер, 08.07.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Готуй сани влітку: що потрібно робити вже зараз, щоб заощадити на опаленні взимку
Готуй сани влітку: що потрібно робити вже зараз, щоб заощадити на опаленні взимку
Стан важкий: на Львівщині 9-річна дитина потрапила в реанімацію через напад змії
Стан важкий: на Львівщині 9-річна дитина потрапила в реанімацію через напад змії
Лишай, інфекції і не тільки: який "букет" можна привезти з моря, занурившись в нього лише раз (інфографіка)
Лишай, інфекції і не тільки: який "букет" можна привезти з моря, занурившись в нього лише раз (інфографіка)
"Тримай щеплення": бездомний "вакцинував" москвича за відмову дати грошей
"Тримай щеплення": бездомний "вакцинував" москвича за відмову дати грошей

Знайшли на вулиці в крові: під Львовом стався звірячий напад на таксиста (фото)

Знайшли на вулиці в крові: під Львовом стався звірячий напад на таксиста (фото)
Оновлено 12:55 Сьогодні Телеграф

У Львівській області в ніч на 8 липня стався напад на таксиста: невідомий кілька разів штрикнув водія ножем в груди і живіт.

Про це повідомили в облуправлінні поліції.

Закривавлене тіло 32-річного співробітника львівської служби таксі знайшли на вулиці в селі Наварія перехожі. На щастя, чоловік був живий: з важкими ножовими пораненнями зараз він знаходиться в реанімації.

Слідство встановило, що невідомий штрикнув водія ножем чотири рази і втік. Навряд чи напад стався через грабіж: авто таксиста марки BMW знайшли на сусідній вулиці в цьому ж селі.

Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження, а на місці проводяться слідчі дії.

 

Нагадаємо, водій автомобіля служби таксі Bolt жорстоко обійшовся з пасажиркою. На кадрах з камери відеоспостереження видно, що він в грубій формі витягнув її з машини.

Також ми повідомляли, що в мережі розлетілося відео з таксі в Росії, де дівчина напала на водія з криком "Вези мене в Югорск, півень, вези!" і била його кулаками.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 37

Все по темі:

Такси, Поножовщина, Напад, Водій, Львівщина.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Дельта-варіант коронавируса може дістати будь-кого, не дивлячись на вакцинацію. Що кажуть експерти?
02 В Україні рекордно знизилася кількість хворих на коронавірус: свіжі дані на 8 липня
03 Айті або менеджмент: рейтинг найбільш оплачуваних і затребуваних професій в Україні
04 З Днем сім'ї! Красиві привітання в картинках і листівках
05 Есмінець США відкрив вогонь у Чорному морі: чим відповідає Росія?
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Страшніше штаму &quot;Дельта&quot;: в США знайшли мутацію COVID-19, що руйнує антитіла до вірусу
Страшніше штаму "Дельта": в США знайшли мутацію COVID-19, що руйнує антитіла до вірусу
Кричав про &quot;російський&quot; Крим: в харківському барі вночі сталася поножовщина (відео)
Кричав про "російський" Крим: в харківському барі вночі сталася поножовщина (відео)
В Україні рекордно знизилася кількість хворих на коронавірус: свіжі дані на 8 липня
В Україні рекордно знизилася кількість хворих на коронавірус: свіжі дані на 8 липня
&quot;Під***сів потрібно вбивати&quot;: Житомир поставили на вуха через провокаційні листівки (фото)
"Під***сів потрібно вбивати": Житомир поставили на вуха через провокаційні листівки (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся