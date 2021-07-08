Знайшли на вулиці в крові: під Львовом стався звірячий напад на таксиста (фото)

У Львівській області в ніч на 8 липня стався напад на таксиста: невідомий кілька разів штрикнув водія ножем в груди і живіт.

Про це повідомили в облуправлінні поліції.

Закривавлене тіло 32-річного співробітника львівської служби таксі знайшли на вулиці в селі Наварія перехожі. На щастя, чоловік був живий: з важкими ножовими пораненнями зараз він знаходиться в реанімації.

Слідство встановило, що невідомий штрикнув водія ножем чотири рази і втік. Навряд чи напад стався через грабіж: авто таксиста марки BMW знайшли на сусідній вулиці в цьому ж селі.

Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження, а на місці проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, водій автомобіля служби таксі Bolt жорстоко обійшовся з пасажиркою. На кадрах з камери відеоспостереження видно, що він в грубій формі витягнув її з машини.

Також ми повідомляли, що в мережі розлетілося відео з таксі в Росії, де дівчина напала на водія з криком "Вези мене в Югорск, півень, вези!" і била його кулаками.