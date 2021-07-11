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Шестеро дітей та дорослий опинилися у водній пастці, яка утворилася через розлив річки на Прикарпатті (відео)
Шестеро дітей та дорослий опинилися у водній пастці, яка утворилася через розлив річки на Прикарпатті (відео)

Шестеро дітей та дорослий опинилися у водній пастці, яка утворилася через розлив річки на Прикарпатті (відео)

Шестеро дітей та дорослий опинилися у водній пастці, яка утворилася через розлив річки на Прикарпатті (відео)
Оновлено 09:50 Сьогодні Телеграф Фото: ДСНС

В Івано-Франківській області сім чоловік, у тому числі шестеро дітей, опинилися на острові, який утворився через розлив річки. Для їх порятунку довелося викликати рятувальників.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Інцидент стався ввечері, 10 липня, біля села Пнів Надвірнянського району Івано-Франківської області. У цій місцевості пройшли сильні зливи, через що різко піднявся рівень води в річці Бистриця Надвірнянська.

На мілині, приблизно в 8 м від берега, знаходилися 6 дітей, від 7 до 12 років, та один дорослий. Вони не могли самостійно дістатися до берега і вибратися з водойми.

Через годину, о 20:53, їх врятували співробітники ДСНС. До рятувальних робіт залучалося 10 чоловік та 3 одиниці техніки (в тому числі 1 човен). На щастя, всі діти в задовільному стані.

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Нагадаємо, як писав "Телеграф", в Івано-Франківській області дістали з річки тіло 12-річного хлопчика, який послизнувся і впав у воду.

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Тетяна Гулевата
Автор: Тетяна Гулевата Більд-редактор, веб-дизайнер
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ДСНС, Черемош, Івано-Франкивська область.
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