Новий привіт з Росії: на Закарпатті зафіксували спалах "Дельта"-штамму коронавірусу

В обласній інфекційній лікарні Ужгорода у двох пацієнток діагностували "Дельта"-штамм коронавірусу. Вони обидві заразилися ним в Росії.

Про це з посиланням на директора медустанови Михайла Поляка повідомляє "Суспільне".

Відзначається, що жінки між собою ніяк не знайомі, і незалежно одна від одної повернулися на Свалявщину та Іршавщину, незабаром після чого були госпіталізовані.

Одна з пацієнток приїхала з Санкт-Петербурга і провела в реанімації два тижні. Схожі симптоми зафіксували і у двох її близьких, але їх результати тесту ще не прийшли.

Як повідомляв "Телеграф", перші випадки індійського штаму коронавірусу "Дельта" теж виявили в українців, які нещодавно повернулися з Росії, - це було в кінці червня.

Для захисту від небезпечного різновиду COVID-19 Україна посилювала заходи безпеки на кордоні з країнами, де поширений "Дельта"-штамм.