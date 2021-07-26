На жвавому перехресті Харкова крізь землю прорвався вогненний стовп (відео)

26 липня в спальному районі Харкова з-під землі вирвався вогняний стовп.

Про займання, яке відбулося біля пішохідної доріжки на жвавому перехресті вулиць Гвардійців Широнінців і Героїв Праці, і подальший стовп диму повідомляє Status Quo.

За попередньою інформацією, пожежа сталася через замикання силового кабелю: воно було настільки сильним, що вогонь прорвався крізь землю.

Зараз на місці працюють аварійні бригади. Офіційна інформація про надзвичайну подію буде пізніше.

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Нагадаємо, в Харкові на вулиці Золочівській, 24-а в Холодногірському районі міста спрацювала система безпеки ліфта, всередині якого знаходилася жінка. В результаті НП стався справжній переполох.

Раніше "Телеграф" також писав, що з харків'янами стався кричущий випадок - у автобуса з Кирилівки відвалилося колесо на трасі.