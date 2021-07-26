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Понеділок, 26.07.2021
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На жвавому перехресті Харкова крізь землю прорвався вогненний стовп (відео)

На жвавому перехресті Харкова крізь землю прорвався вогненний стовп (відео)
Оновлено 16:56 Сьогодні Телеграф

26 липня в спальному районі Харкова з-під землі вирвався вогняний стовп.

Про займання, яке відбулося біля пішохідної доріжки на жвавому перехресті вулиць Гвардійців Широнінців і Героїв Праці, і подальший стовп диму повідомляє Status Quo.

За попередньою інформацією, пожежа сталася через замикання силового кабелю: воно було настільки сильним, що вогонь прорвався крізь землю.

Зараз на місці працюють аварійні бригади. Офіційна інформація про надзвичайну подію буде пізніше.

 
 
 
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A post shared by ТРУХА ХАРЬКОВ (@true.xa)

 

Нагадаємо, в Харкові на вулиці Золочівській, 24-а в Холодногірському районі міста спрацювала система безпеки ліфта, всередині якого знаходилася жінка. В результаті НП стався справжній переполох.

Раніше "Телеграф" також писав, що з харків'янами стався кричущий випадок - у автобуса з Кирилівки відвалилося колесо на трасі.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 33

Все по темі:

Пожежа, Харків, Вогонь, НП, Салтівка, Займання.
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