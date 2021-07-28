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Спека продовжить атакувати українців, частині країни буде легше: прогноз погоди на четвер

Спека продовжить атакувати українців, частині країни буде легше: прогноз погоди на четвер
23:28 Ср, 28 Липень 2021 Телеграф ілюстративне фото

У четвер 29 червня на більшій частині території України буде спекотно, а на заході трохи прохолодніше. Крім того, майже по всій країні пройдуть дощі в другій половині дня.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко на сторінці в Facebook.

Метеоролог каже, що завтра в Києві буде +30 градусів тепла і така температура протримається в столиці до кінця тижня. Тільки з вівторка, 3 серпня, може бути незначне похолодання.

Також синоптик обіцяє дощі 29 липня в другій половині дня практично по всій Україні та ввечері у Києві.

Про це повідомляє й Укргідрометцентр.

Ось тільки на західній частині країни ймовірність того, що будуть опади, трохи менша.

Відносно температури, майже по всій території України буде + 29-34 градусів, але на заході варто очікувати + 26-31.

"Спека часом набридає, але треба погодитися, що це не + 35 + 39 градусів, які недавно гризли, пекли і кусали", - говорить Діденко.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Тернопільській області випав град розміром з перепелине яйце.

Також нагадуємо про те, як кілька днів тому 23 липня Південну Африку засипало снігом.

Крім того, Японію накрив потужний тайфун - як це впливає на Олімпійські ігри в Токіо.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
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Все по темі:

Погода, Укргидрометцентр, Наталія Діденко, Прогноз погоди 29 липня.
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