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Злетіла з дороги і врізалася в будинок: подробиці смертельної ДТП на Чернігівщині (фото, відео)

Злетіла з дороги і врізалася в будинок: подробиці смертельної ДТП на Чернігівщині (фото, відео)
Оновлено 17:58 Сьогодні Телеграф Нацполіція

У Чернігівській області в селі Мохнатин ввечері в суботу, 31 липня, легковий автомобіль "Audi"з п'ятьма пасажирами всередині врізався в приватний будинок - двоє чоловіків загинули.

Про це в неділю повідомляє Нацполіція Чернігівської області на сторінці в Facebook.

Інформація про аварію в Новобілоуській Об'єднаній територіальній громаді надійшла працівникам поліції близько 19:30 вечора в суботу. Оперативна група і слідчий відразу ж виїхали на місце події.

ДТП

За словами правоохоронців, за кермом була 18-річна дівчина. Вона не впоралася з управлінням авто і в'їхала у приватний будинок.

Внаслідок ДТП водійка та дві інші дівчата отримали травми, а чоловіки, які були з ними, загинули на місці події.

Постраждалих жінок забрали в місцевий медичний заклад і надають необхідну допомогу.

ДТП

Зараз поліція з'ясовує особи одного із загиблих чоловіків і травмованої жінки.

В поліції заявили, що слідчий порушив справу за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.

ДТП

Якщо водійка авто виживе і її вину підтвердять, дівчині загрожує позбавлення волі на термін від п'яти до десяти років із втратою права керувати транспортними засобами терміном до трьох років.

ДТП

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 1 серпня в Дніпропетровській області ВАЗ на повному ходу влетів у бетонний камінь.

Нагадуємо, що 29 липня поблизу Умані в ДТП з вантажівкою загинули три людини, в тому числі дитина.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
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ДТП, Авария, Чернігівська область, Нацполоція.
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