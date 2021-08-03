Петля була закріплена занадто високо: у поліції повідомили про знахідки на місці смерті Віталія Шишова

У парку Києва, де знайшли повішеним главу "Білоруського будинку в Україні" Віталія Шишова, поліція провела огляд і виявила кілька цікавих моментів. Зокрема, був знайдений невідомий слід на пеньку, також питання викликає висота прикріпленої петлі.

Про це на брифінгу у вівторок, 3 серпня, розповів глава Національної поліції України Ігор Клименко.

За його словами, на місці трагедії знайшли телефон загиблого опозиціонера, а поруч на пеньку залишився чийсь слід.

"Вивчаємо, чий це слід - Віталія або ще когось... Висота від петлі до землі 3 метри 8 см, висота першого пня 60 см, другого, який знаходився поруч -50 см, поряд такий же є пеньок. Зріст Віталія - 1 м 85 см", - розповів Клименко.

З цих слів випливає, що навіть якщо Шишов поставив пень на пень і таким чином спробував просунути голову в петлю, то йому не вистачило б для цієї дії 9 сантиметрів зросту.

У поліції також відзначили той факт, що мотузка з петлею була складена в 4 шари.

Проте, правоохоронці розглядають дві версії того, що сталося - самогубство і імітація самогубства, а більш детально про це повідомлять після проведення всіх необхідних процедур - опитування свідків, перегляду камер, проведення низки експертиз і т.д.

Клименко також спростував інформацію про те, що ніс у Віталія Шишова був зламаний. За його словами, на носі загиблого була зчесана шкіра.

Нагадаємо, що Віталій Шишов вийшов на пробіжку і пропав у понеділок, 2 серпня. Його колеги розповіли, що після зникнення він зробив кілька "глухих" викликів знайомим, а потім перестав відповідати на дзвінки. У вівторок вранці його знайшли повішеним у київському парку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Святошинський парк Києва оточили правоохоронці - ексклюзивний фоторепортаж з місця загибелі білоруського опозиціонера.