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Вівторок, 03.08.2021
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Танцюючий вчитель з Полтавщини Василь Маслей: "Ми допомагаємо дітям не бути сором’язливими і відкриватися"
Танцюючий вчитель з Полтавщини Василь Маслей: "Ми допомагаємо дітям не бути сором’язливими і відкриватися"
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Танцюючий вчитель з Полтавщини Василь Маслей: "Ми допомагаємо дітям не бути сором’язливими і відкриватися"

Танцюючий вчитель з Полтавщини Василь Маслей: "Ми допомагаємо дітям не бути сором’язливими і відкриватися"
18:27 Сьогодні Телеграф Facebook

Популярними в мережі стають не лише юні блогери чи дивні пранкери, а й звичайні сільські вчителі. Ролик із танцем педагогів на випускному вечері в селі Маячка Полтавської області став вірусним, а сільський вчитель Василь Маслей – зіркою в соцмережах. "Телеграф" поспілкувався з Василем Васильовичем і дізнався, як він став учителем і чому з таким запалом танцює на випускних.

Відео, що було опубліковано на сторінці Нехворощанської територіальної громади у Facebook, за місяць зібрало понад 1,1 мільйона переглядів, ще 1,7 тисячі коментарів та більше 6,2 тисячі поширень. Зараз танець під хіт Galibri & Mavik "Федерико Феллини" починає розходитися і в YouTube, збираючи сотні тисяч переглядів.

Як розповів нам 31-річний вчитель історії та правознавства Маячківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені академіків Левицьких Василь Маслей, такого фурору ніхто не очікував. За словами педагога, танцювати вчителі на випускних стали ще в 2017 році, започаткувавши відтоді певну традицію. На популярному в мережі відео танцюють лише вчителі. Створити танець їм вдалося протягом тижня.

"У нас молодий склад педагогічного колективу, який рухається тільки вперед. Спільно виникла ініціатива зробити от такий сюрприз, здивувати і порадувати наших випускників, їхніх батьків. І нам вдалося!" – розповідає Маслей.

Десь протягом тижня вчителі вели дискусії та підбирали рухи. Пісню, за словами педагога, обрали, орієнтуючись на смаки молоді. Але критику, зазначає Маслей, сприймають з вдячністю.

"Про ажіотаж, який ми зараз отримали, в той час навіть не замислювалися. Ніхто не очікував стільки переглядів, - каже вчитель. - Ми допомагаємо своїми танцями дітям не бути сором’язливими, відкриватися і бути сильними в буденності життя".

Зазначимо, що Василь Васильович з цього навчального року очолить школу, бо у липні виграв конкурс на посаду директора. До цього кар’єрного здобутку прийшов поступово, мріючи стати вчителям з дитинства.

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"Сталось так, що я одразу сказав: "Хочу бути вчителем". У нас був показовий учитель початкових класів, до речі, свого роду мій тезка - Василь Ілліч. Він мені настільки сподобався, що ще тоді я обрав собі професію", - розповів педагог.

В шкільні та студентські роки Маслей активно долучався до художньої самодіяльності, співав у хорі. Паралельно з навчанням почав робити перші кроки у вчительстві. Згодом став викладати у школі, яку колись закінчив із відзнакою.

"Вчитель завжди має бути вчителем. Обов’язково повинна бути субординація. Можна бути водночас і другом, але тримати марку. Вчитель має мати різні підходи у роботі, розуміти молодь, бути компетентним, інтелектуальним, обізнаним і сучасним", - вважає Маслей.

Крім того, Василь Васильович займається громадською роботою. Свого часу був депутатом сільської і районної рад, нині – депутат у своїй громаді. Закликає попри все зберігати оптимізм і займати активну життєву позицію.

На посаді очільника закладу планує продовжити вдосконалювати школу. Зазначає, що у нагоді стають проєкти, наприклад, у рамках Бюджету участі. Завдяки одному з таких у селі облаштовують спортивний майданчик.

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Таїсія Єрохіна
Автор: Таїсія Єрохіна
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Танец, Полтавська область, Вчитель, Василь Маслей, Маячка.
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