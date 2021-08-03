Ще вісім життів на ниточці: стало відомо про нову жертву вибуху шахти в Донецькій області

У вівторок, 3 серпня, стало відомо, що ще один гірник, який постраждав під час вибуху на шахті в смт. Удачне (Донецька область), помер в лікарні.

Сумною новиною поділився голова профспілки гірників Михайло Волинець в Фейсбук.

"На жаль. В опіковому відділенні міської лікарні м. Краматорськ помер ще один гірник, постраждалий від вибуху на шахтоуправлінні "Покровське", - повідомив він.

Таким чином чоловік став другою жертвою вибуху на шахті. Ще вісім шахтарів перебувають у лікарні, за їх життя борються лікарі.

Як повідомлялося раніше, вибух стався 31 липня. Пізніше в цей день з'явилося повідомлення, що один з потерпілих помер в лікарні.

Стан решти оцінюється, як важкий. Всі вони знаходяться в лікарні в Покровське з опіками різного ступеня тяжкості.