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"Ми засуджуємо такі прояви агресії": співробітника УДО, який побив танцюриста Дорофеєвої, звільнили з посади

"Ми засуджуємо такі прояви агресії": співробітника УДО, який побив танцюриста Дорофеєвої, звільнили з посади
Оновлено 19:58 Сьогодні Телеграф kiev.vgorode.ua

Співробітника Управління державної охорони, який 1 серпня жорстоко побив танцюриста Наді Дорофєєвої Євгена Гончаренка, в середу, 4 серпня, звільнили з посади військовослужбовця.

Про це повідомляє в середу пресслужба УДО на своїй сторінці в Facebook.

Після проведення службової наради керівництво вирішило звільнити з лав Управління держохорони свого працівника, який провинився.

"Ми засуджуємо подібні прояви агресії, вважаємо неприпустимим вчинення таких ганебних вчинків", - заявили в УДО.

В Управлінні обґрунтували своє рішення тим, що "військовослужбовці, які порушують принципи моралі розвиненого суспільства, не повинні нести службу в складі відомства".

Користувачі соцмережі неоднозначно відреагували на звільнення співробітника УДО. Деякі підтримують рішення керівництва, але є й ті, хто співчуває йому, або ж закликає розібратися в події і тільки після цього робити які-небудь дії.

 Побиття Євгена ГончаренкаПобиття Євгена Гончаренка

Про інцидент відомо, що потерпілий хлопець 1 серпня виходив з клубу Lift і на нього напав незнайомий чоловік. В результаті танцюрист отримав черепно-мозкові травми, а також крововилив в мозок і зараз знаходиться в комі.

Державне бюро розслідувань раніше заявляло, що проти співробітника УДО відкрито справу за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання у вигляді від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" публікував відео, як відбувався напад УГОшника на танцюриста.

Нагадуємо, як читачі соцмереж відреагували на побиття Гончаренко і на те, ким виявився правопорушник.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
Перегляди: 37

Все по темі:

Уго, Напад, Побиття, Надя Дорофеєва, Євген Гончаренко.
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