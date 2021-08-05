"Уже п'ять життів": після вибуху шахти на Донеччині померли ще двоє шахтарів

У лікарні Краматорська сьогодні вночі, 5 серпня, померли ще двоє шахтарів, які постраждали під час вибуху шахти "Покровська" 31 липня.

Про це вранці, 5 серпня, повідомив нардеп від фракції "Батьківщина" Михайло Волинець на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, постраждалі померли в опіковому відділенні.

"Уже п'ять життів забрала ця страшна трагедія. П'ять сімей втратили своїх синів, чоловіків, братів...", - написав Волинець.

Нардеп додав, що у лікарнях Покровська і Краматорська триває боротьба за життя ще п'ятьох постраждалих.

Нагадаємо, що у результаті вибуху на шахті травми різного ступеня тяжкості отримали 10 осіб - шестеро підрядників і чотири співробітники "Шахтоуправління "Покровське". Ті, що вижили знаходяться у лікарні під медичним наглядом.

Як повідомляв "Телеграф", ще один гірник помер від травм, отриманих під час вибуху на донецькій шахті.