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"Збирався чай пити": спливли нові деталі обстрілу Донбасу бойовиками

"Збирався чай пити": спливли нові деталі обстрілу Донбасу бойовиками
Оновлено 12:43 Сьогодні Телеграф Україна 24

Місцевий житель Красногорівки Донецької області, якого 5 серпня під час обстрілу житлового району поранили проросійські бойовики, розповів деталі, як все відбувалося.

Про це в п'ятницю, 6 серпня, повідомляє "Україна 24".

Російські військові здійснили обстріл по житлових будинках у четвер о сьомій ранку. Снаряд потрапив в будівлю, де жили люди і повністю зруйнував стіну кімнати однієї з квартир.

Обстріли

Дружина чоловіка Лариса Рибка розповіла, що того ранку вона готувала на кухні сніданок і почула відчайдушні крики чоловіка.

"Чоловік сидів тут, на кухні. Зібрався чай пити. Потім так вийшло, що сильно попало ... кудись стрельнуло. Він з кухні пішов в зал ... І чую, він кричить: допоможи, мене привалило! Витягла я його на сходову площадку. Весь в крові, брудний ", - каже Лариса.

Обстріли

Жінка викликала швидку допомогу і чоловіка вдалося врятувати.

"Важка політравма, мінно-вибухова. Наявність двох сторонніх металевих тіл в животі. Прооперували, зупинили кровотечу. Зараз знаходиться в реанімації у важкому стані", - розповів завідувач хірургічного відділення районної лікарні Юрій Кобельській.

Всупереч тяжкому стану постраждалого, лікарі дозволили чоловікові надати журналістам інформацію про те, як все відбувалося.

"Почув шипіння ... як бабахнуло. Опинився в іншому кінці залу. Притиснутий дверима. Випростався, відірвав двері, які на мене впали, і  виліз в коридор ", - каже Ігор.

Обстріли

За словами військових, вогонь по житлових кварталах Красногорівки окупанти вели з важкої артилерії. Оскільки найближчі українські позиції знаходяться в декількох кілометрах, ворог прекрасно знав, куди стріляє.

"Ось ми виявили хвостовик рапіри - 100 мм. Це гармата 100-міліметрова", - сказав український військовослужбовець.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 4 серпня російські бойовики 8 разів порушували режим припинення вогню, один український військовослужбовець отримав бойову травму.

Нагадуємо, що 3 серпня Разумков скасував поїздку на Донбас через заборону нового командувача ЗСУ.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
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Все по темі:

Донбас, Обстріли, Красногорівка, Поранення, Російські бойовики.
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