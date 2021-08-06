Затримання членів "Нацкорпуса" в Харкові: СБУ оприлюднила докази злочинів (відео)

У Харківській області група рекетирів "обкладали даниною" підприємців і займалася системним вимаганням. Пізніше в ЗМІ заявили, що ті перебували в місцевому осередку "Нацкорпуса".

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Відзначається, що зловмисники регулярно погрожували підприємцям фізичною розправою і знищувала майно.

"Задокументовано, що до угруповання входили особи із числа правоохоронців, місцевого криміналітету, а також особи із досвідом ведення бойових дій", - сказано в повідомленні.

В даний час затримано вісім осіб зі складу угруповання, СБУ займається пошуками інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Як повідомлялося раніше, в Кропивницького СБУ накрила масштабну схему фінансування угруповань, що діють на непідконтрольних Україні територіях.

А в Києві співробітники СБУ затримали вербувальницю терористичного угрупування ІГІЛ, яка шукала найманців для участі у війні в Сирії.