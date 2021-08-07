Не тільки град: на Одещині другий день намагаються впоратися з потопом (фото)

Одеська область потерпає від негоди, місцями сильний град засипав дороги так, що очевидцям здавалося, ніби посеред серпня випав сніг. Разом з тим, дісталося і іншим місцям.

Зокрема в результаті короткочасного зливи виявилося затопленим село Благодатне в ПлахтіївскоїОТГ, про що повідомили в ДСНС.

Згідно з даними рятувальників, всього дощ затопив близько 30 дворогосподарств на площі близько 20 гектарів.

Відзначається, що місцями вода піднялася на півметра через що місцева влада спробували вирішити ситуацію проривом траншеї бульдозером, втім коли і це не допомогло на допомогу прийшли рятувальники з помпами.

Крім того дісталося і Роздільнянському та Подільському районах, там підтопило 10 дворогосподарств.

Як повідомлялось раніше, що негода торкнулася не тільки Одеську область. Градом закидало і під'їзди до курортного села Коблево на Миколаївщині, а також район Північна Салтівка в Харкові.