На Одещині струмом вбило 10-річну дитину

В Одеській області від удару струмом загинув 10-річний хлопчик.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

У повідомленні зазначено, що пригода сталася Болградському районі, коли хлопчик пішов у господарське приміщення щоб молоти зерно на круподерці.

Пізніше його виявила сестра.

На місце були викликані лікарі, проте вони змогли лише констатувати смерть дитини.

В даний час на місці працюють поліцейські, які встановлюють всі деталі інциденту.

Як повідомлялося раніше, в кінці червня в Одеській області п'ятирічний хлопчик під час відпочинку з батьками на природі заліз в трансформаторну будку і загинув від удару струмом.

А у Львівській області підліток загинув після удара струмом під час ремонтних робіт в місцевій церкві.