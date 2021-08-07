На Одещині струмом вбило 10-річну дитину

В Одеській області від удару струмом загинув 10-річний хлопчик.
Про це повідомляє прес-служба поліції області.
У повідомленні зазначено, що пригода сталася Болградському районі, коли хлопчик пішов у господарське приміщення щоб молоти зерно на круподерці.
Пізніше його виявила сестра.
На місце були викликані лікарі, проте вони змогли лише констатувати смерть дитини.
В даний час на місці працюють поліцейські, які встановлюють всі деталі інциденту.
Як повідомлялося раніше, в кінці червня в Одеській області п'ятирічний хлопчик під час відпочинку з батьками на природі заліз в трансформаторну будку і загинув від удару струмом.
А у Львівській області підліток загинув після удара струмом під час ремонтних робіт в місцевій церкві.