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Одну гранату віддав поліцейським, друга вибухнула: в Кривому Розі чоловік підірвав себе (фото, відео)

Одну гранату віддав поліцейським, друга вибухнула: в Кривому Розі чоловік підірвав себе (фото, відео)
Оновлено 20:55 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграм

У Кривому Розі на вулиці Кармелюка чоловік підірвав гранату.

Про це повідомляє блогер Олег Єрмолінський в своєму телеграм-каналі.

Він повідомляє, що чоловік спочатку погрожував підірвати гранату, проте після переговорів з поліцейськими поклав одну з них на асфальт перед будинком і відійшов.

Коли правоохоронці почали підходити до нього, пролунав вибух другої гранати.

"Одну гранату" підривник "віддав поліцейським добровільно, другу то-ли викинув, то-ли впустив на асфальт", - сказано в повідомленні.

Він вказав, що чоловік живий, але перебуває у вкрай важкому стані, його відвезли лікарі. Серед правоохоронців постраждалих немає.

Пізніше під час обшуків в його будинку було знайдено ще дві гранати РГД-5 і одну, імовірно, світлошумову гранату.

Нагадаємо, 4 серпня в Києві чоловік увійшов до будівлі Кабінету Міністрів України з бойовою гранатою і захопив заручників. На щастя, учасникам переговорів і одного Прохнич вдалося умовити чоловіків не підривати гранату і здатися.

Про причини і наслідки такого вчинку "Телеграфу" розповів конфликтолог Богдан Петренко. Тоді він передбачив, що подібні випадки в Україні можуть повторитися.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 40

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Граната, Вибух, Кривий Ріг.
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