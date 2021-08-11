У госпіталі помер поранений напередодні боєць ВСУ

Один з українських військових, поранених 10 серпня, помер в госпіталі. Двоє інших - в госпіталі, їх стан оцінюють як задовільний.

Про це повідомило командування Об'єднаних сил.

Всього бойовики порушували режим тиші за минулу добу 16 разів. Стріляли біля Водяного, що на Приазов'ї й по самому населеному пункту. З артилерії та мінометів найманці зруйнували кілька приватних будинків, цивільні особи не постраждали.

З гранатометів, кулеметів і вогнепальної зброї стріляли біля Невельського, біля Мар'їнки ворог використовував протитанкові ракетні комплекси.

Біля Нью-Йорка бойовики двічі обстріляли позиції українських військових, також два рази обстрілу піддалася Катеринівка та Новоолександрівка. У напрямку селища Піски ворог двічі відкривав вогонь з гранатометів. З гранатометів окупанти стріляли й біля Луганського і Новолуганського.

У ніч на 11 серпня бойовики порушували режим тиші 1 раз - біля Новомихайлівки окупаційні війська стріляли з артилерії калібру 122-мм.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські військові в серпні вже зазнавали втрат на Донбасі.