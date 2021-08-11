Скачать
Середа, 11.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Дозволила поліція: у Києві гонщики влаштували дріфт на Софіївській площі (відео)
Дозволила поліція: у Києві гонщики влаштували дріфт на Софіївській площі (відео)
Ціна на електроенергію для споживачів зменшиться - чому це погано
Ціна на електроенергію для споживачів зменшиться - чому це погано
Трьох осіб поранено осколками: водія, що протаранив зупинку в Одесі, звинуватили в пияцтві
Трьох осіб поранено осколками: водія, що протаранив зупинку в Одесі, звинуватили в пияцтві
Мільйони за вакцинацію: в Одеській області влаштували змагання з призами для ОТГ
Мільйони за вакцинацію: в Одеській області влаштували змагання з призами для ОТГ

У госпіталі помер поранений напередодні боєць ВСУ

У госпіталі помер поранений напередодні боєць ВСУ
Оновлено 08:00 Сьогодні Телеграф

Один з українських військових, поранених 10 серпня, помер в госпіталі. Двоє інших - в госпіталі, їх стан оцінюють як задовільний.

Про це повідомило командування Об'єднаних сил.

Всього бойовики порушували режим тиші за минулу добу 16 разів. Стріляли біля Водяного, що на Приазов'ї й по самому населеному пункту. З артилерії та мінометів найманці зруйнували кілька приватних будинків, цивільні особи не постраждали.

З гранатометів, кулеметів і вогнепальної зброї стріляли біля Невельського, біля Мар'їнки ворог використовував протитанкові ракетні комплекси.

Біля Нью-Йорка бойовики двічі обстріляли позиції українських військових, також два рази обстрілу піддалася Катеринівка та Новоолександрівка. У напрямку селища Піски ворог двічі відкривав вогонь з гранатометів. З гранатометів окупанти стріляли й біля Луганського і Новолуганського.

У ніч на 11 серпня бойовики порушували режим тиші 1 раз - біля Новомихайлівки окупаційні війська стріляли з артилерії калібру 122-мм.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські військові в серпні вже зазнавали втрат на Донбасі.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Перегляди: 39

Все по темі:

ВСУ, Донбас, ООС, Втрати, українські військові.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "Серйозний зашквар російської оборонки": військові знайшли нові докази військових злочинів РФ проти України (фото)
02 Литва відгороджується від Білорусі подвійним парканом: подробиці
03 Карпати для російських військових і тури до Абхазії: українська турфірма виявилася в епіцентрі скандалу
04 Колишній радник Порошенко Бірюков поглумився над Alyona Alyona, але потім видалив пост: скріншот
05 Збитків майже на 27 мільйонів: топ-чиновники Миколаєва затримані за розкрадання бюджетних коштів (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Обвинувачена у вбивстві Шеремета Юлія Кузьменко повернулася за операційний стіл (фото)
Обвинувачена у вбивстві Шеремета Юлія Кузьменко повернулася за операційний стіл (фото)
Кількість хворих і видужалих майже зрівнялася: свіжа статистика COVID-19 в Україні
Кількість хворих і видужалих майже зрівнялася: свіжа статистика COVID-19 в Україні
Добу без їжі і води у металевій коробці: фермер взяв у заручники різнороба на Вінниччині (фото, відео)
Добу без їжі і води у металевій коробці: фермер взяв у заручники різнороба на Вінниччині (фото, відео)
Українці не довіряють Раді майже так само сильно, як і російським ЗМІ (опитування)
Українці не довіряють Раді майже так само сильно, як і російським ЗМІ (опитування)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся