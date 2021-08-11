В Одесі прощаються з директором художнього музею Олександром Ройтбурдом (фото і відео)

В Одеському художньому музеї сьогодні, 11 серпня, проходить церемонія прощання з його директором Олександром Ройтбурдом. Провести в останню путь видатного художника прийшли десятки людей.

Про це повідомляє місцеве видання "Думська".

Церемонія прощання проходить у дворі художнього музею за адресою вул. Софіївська 5а.

Провести в останню путь директора ОХМ прийшли десятки друзів, близьких, знайомих художника, а також просто одеситів. До труни з тілом Ройтбурда вишикувалася величезна черга людей з квітами. Поруч на екрані показують його фотографії і роботи.

Траурна церемонія триватиме до 12:00, потім художника поховають на Єврейському кладовищі. Похорон запланований на 13:00.

(Фото: "Думська")

Для тих, хто не зміг приїхати на похорон, організували трансляцію у Фейсбук і YouTube.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 8 серпня, стало відомо про смерть відомого українського художника, директора Одеського художнього музею Олександра Ройтбурда. Чоловікові було 59 років. Художник страждав від серйозних проблем зі здоров'ям останнім часом.