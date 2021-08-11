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Бойовики підсилюють обстріли на Донбасі: страждають як українські військові, так і мирні жителі

Бойовики підсилюють обстріли на Донбасі: страждають як українські військові, так і мирні жителі
Оновлено 17:39 Сьогодні Телеграф ілюстративне фото

У середу, 11 серпня, російські найманці в черговий раз порушили режим припинення вогнюі здійснили обстріл позицій українських військових, в результаті чого один військовослужбовець отримав вогнепальне осколкове поранення.

Про це 11 серпня повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід", в смузі відповідальності якого і був поранений український захисник.

Пораненому надали першу медичну допомогу і транспортували до лікувального закладу. Як повідомляють в ЗСУ, зараз стан здоров'я воїна задовільний.

Також в ООС заявляють, що 11 серпня близько четвертої години ранку російські найманці з боку населеного пункту Трудове зробили обстріл околиць Новомихайлівки Донецької області, в результаті чого пошкодили територію ферми та лінію електропередач, що призвело до знеструмлення населених пунктів Тарамчук, Славне, Солодке, Новомихайлівка.

Крім того, через пошкодження лінії електоропередач без водопостачання залишилася Новомихайлівка.

Українська сторона Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню вже повідомила Організацію з безпеки та співробітництва в Європі про дії збройних формувань Російської Федерації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 11 серпня в результаті обстрілів бойовиками "ДНР" села Новоселівка Друга загинув літній чоловік.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
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Росія, Донбас, Україна, Війна, Поранення, Новомихайлівка.
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