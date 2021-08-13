У Чернігові на пішохідному переході на смерть збили майора поліції (фото)

В одному зі спальних районів Чернігова увечері в четвер, 12 серпня, на смерть збили майора поліції Олега Шарпатого. Поліцейський переходив дорогу по "зебрі".

Про це вранці у п'ятницю, 12 серпня, повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

Відомо, що майор поліції загинув під колесами легкового автомобіля. Він отримав травми несумісні з життям і помер на місці події.

У поліції висловили співчуття рідним і близьким загиблого 38-річного правоохоронця.

"Поліцейська сім'я пам'ятатиме його як енергійного, відповідального і професійного фахівця, який сумлінно служив народу України", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили в Головному управлінні Нацполіціі області, майора збили, коли він переходив дорогу по "зебрі" з велосипедом. За кермом легковика була жінка. Чи була вона тверезою - встановить слідство. На даний момент жінку затримали.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.

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