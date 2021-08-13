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П'ятниця, 13.08.2021
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Лісові пожежі дісталися до лісів під Києвом (відео, карта)

Лісові пожежі дісталися до лісів під Києвом (відео, карта)
Оновлено 16:33 Сьогодні Телеграф ілюстративне фото

Недалеко від селища Лебедівка під Києвом в п'ятницю, 13 серпня, загорівся ліс. За даними американського агентства NASA, масштабні пожежі зараз є на кожному континенті.

Про загоряння під столицею України 13 серпня повідомляє "Київ Оперативний" у своєму Telegram-каналі.

Пожежа трапилася у Вишгородському районі Київської області - там загорілися лісові насадження.

У мережі з'явилося відео з місця події.

Зараз працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій знаходяться на території, де зайнявся ліс, і намагаються його загасити.

На карті можна побачити, де знаходиться село Лебедівка, біля якого виникла лісова пожежа.

Лебедівка

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Греції 8 серпня було зафіксовано понад 426 пожеж. Вогонь охопив десятки гектарів лісу, безліч будинків і сіл. Сто пожежників з України борються з вогнем у Північній Евії, поблизу курортного містечка Каматріадес.

Нагадуємо, що в Греції над лісами, котрі не припиняють горіти, розбився пожежний літак.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
Перегляди: 26

Все по темі:

Київ, Лісові пожежі, Вишгородський район, Горить ліс.
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