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Греція продовжує палати: зафіксовані понад 400 осередків

Греція продовжує палати: зафіксовані понад 400 осередків
07:54 Сьогодні Телеграф ГОРДОН

У Греції за останню добу зафіксували 426 пожеж. Вогонь охопив десятки гектарів лісу, безліч будинків і сіл.

Про це в суботу, 7 серпня, повідомляє посольство України в Греції на сторінці в Facebook.

З пожежею, що спалахнула 3 серпня в Північній Евіі, зараз борються 246 працівників служби гасіння вогню, берегова охорона, армія з підрозділами піхоти добровольці та місцева влада.

Крім того, допомогу надають пожежники з України, які прибули до Греції ще в п'ятницю ввечері, 5 серпня.

Також тривають пожежі в районах Стародавньої Олімпії і Ламбеті (Іллія), в Мелпеї, (Мессинія), в районі Василик Парніта, в Східному Мані (Лаконія).

Зараз місцеві пожежні служби намагаються поліпшити там ситуацію.

Допомога грецьким пожежникам також надають 40 пожежних з Кіпру, 80 з Франції і 16 - з Ізраїлю.

У посольстві України в Греції дають невтішні прогнози щодо загорянь.

"На завтра, неділя, 8 серпня 2021, прогнозується дуже високий ризик пожежі в наступних областях: регіон Центральної Греції (о. Евія, Фіотіда, Беотія), Аттика, Крит (Іракліон, Лассіті), Північно-Егейський регіон (острова Лесбос, Хіос, Самос, Ікарія), Південно-Егейський регіон (острова Родос, Карпатос, Кос, Калімнос)", - кажуть у посольстві.

Пожежі, що спалахнули в Греції, супроводжуються спекою в близько 40 градусів за Цельсієм і сильним вітром. Країна вже понад тиждень страждає від вогню.

В результаті пожеж у Греції загинула як мінімум одна людина.

Багатьох людей евакуювали, коли вогонь підходив до їхніх осель. Пожежі також тривають у Північній Македонії. Уряд цієї країни 5 серпня оголосив надзвичайний стан на найближчі 30 днів через лісові пожежі.

Раніше "Телеграф" повідомляв про масштабні лісові пожежі в Туреччині, які виникли ще 28 липня і тривають досі.

Нагадуємо, що 7 серпня в турецькому місті Манангват, у покритій вогнем провінції Анталья, почалась потужна злива. Люди кричали від радості і молилися на колінах.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
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Все по темі:

Греція, Пожежі, Пожежники, Загоряння.
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