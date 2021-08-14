На Прикарпатті вночі в ДТП загинули двоє людей (фото)

В Івано-Франківській області серед ночі сталася ДТП із загиблими.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС області.

Відзначається, що повідомлення про аварію на трасі "Мукачево-Львів" в районі Надвірної надійшло 14 серпня близько 3:15.

По прибуттю на місце події рятувальники виявили перекинувшись на бік легковик. Всередині знаходилося п'ять осіб, трьох з з травмами різного ступеня тяжкості передали лікарям "швидкої допомоги", ще двох врятувати не вдалося.

"Додатково проведена робота по відключенню акумуляторних батарей автомобіля. До надання допомоги при ДТП залучалося 10 рятувальників", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, вночі під Києвом чоловік перебігав дорогу в недозволеному місці і потрапив під колеса легковика.

А в Одеській області напередодні троє поліцейських загинули після того, як їх машина з'їхала з дороги і врізалася в бетонний місток. Ще один правоохоронець перебуває у важкому стані.