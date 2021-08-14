Без вакцини вхід заборонений: деталі нововведення для мешканців однієї з одеських ОТГ

У Балтській об'єднаній територіальній громаді Одеської області чиновники місцевої міської ради перестали пускати в адміністративні приміщення невакцинованих громадян, і відмовляються видавати будь-які довідки.

Про це в п'ятницю, 13 серпня, повідомляє "Думська".

За словами місцевих жителів, без довідки від сімейного лікаря про щеплення або про те, що пред'явник вже не встиг перенести хворобу, неможливо отримати жодної послуги.

Нещеплених жителів ОТГ просто перестали пускати в адміністративні приміщення мерії і старостинські округи. Люди розповідають, що почалося це ще 1 серпня.

У ЗМІ пишуть, що заборона на відвідування адміністративних приміщень та видачу довідок, а також інших документів, нещепленим громадянам незаконна. Очевидно, що чиновники Балтської ОТГ сильно перевищили свої повноваження.

Річ у тому, що комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при радах різних рівнів - це дорадчі органи і їх протокольні рішення не є нормативно-правовими актами, а значить, не можуть застосовуватися для регулювання конституційних прав громадян.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Одеській області влаштували змагання за темпами вакцинації для об'єднаних територіальних громад.

Нагадуємо, що вакцина Moderna, яку Україна отримала 18 липня від США в рамках глобальної програми COVAX, не схвалена для застосування в державі.