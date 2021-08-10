Всплыли сложности с завезенными в Украину вакцинами от COVAX

Вакцина Moderna, которую Украина получила 18 июля от США в рамках глобальной программы COVAX, не одобрена для применения в государстве.

Об этом рассказал глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко сайту Страна.

По его словам вакцина не прошла необходимую процедуру регистрации. Ранее Минздрав Украины сообщал, что Moderna была поставлена в качестве гуманитарной помощи через Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), однако Кравченко отметил, что и здесь процедура была соблюдена не до конца - для препарата нет документов и инструкции на украинском языке. Об этом нет соответствующих постановлений МОЗ.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцам, которым не хватит Moderna могут поставить вакцину другого производителя как вторую дозу прививки. Речь идет про возможность вакцинации Pfizer. Вакцину производителя Pfizer/BioNTech ждут в Украине до конца года в большом объеме - 17 миллионов доз.

Отметим, что Moderna - это мРНК-вакцина, разработанная американской компанией. Одобрена ВОЗ для экстренного применения. Для полного цикла иммунизации нужны две дозы вакцины с интервалом в 28 дней. Эффективность - 94.1%.