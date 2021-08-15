Сотні мертвих медуз засіяли берег Коблево: користувачі мережі показали, як це виглядає (відео)

На берега популярного курортного міста Коблево (Миколаївська область) викинуло безліч мертвих медуз.

Кадрами з місця поділилася користувачка мережі martisha_martishaa.

На оприлюднених нею відео помітно, що узбережжі засіяли трупики десятків синіх медуз. Стверджується, що така картина спостерігається вздовж усього узбережжя.

Але незважаючи на це, на пляжах все одно помітно багато відпочиваючих.

Як повідомлялося раніше, з початку серпня медузи захопили морські пляжі, при цьому подібна картина спостерігається, як на березі Азовського, так і на березі Чорного морів.

Разом з тим біля узбережжя Одеси в море були помічені також сотні кладок поліхет. Втім, біологи встигли розвіяти побоювання відпочиваючих і запевнити, що вже ці "желейки" небезпеки для людини не представляють.